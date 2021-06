MISTERIJA U HAGU! Darko Mladić: Sumnjam da Ratku nešto daju, odjednom mu se popravilo zdravlje!

Foto: Printscreen/ Youtube/ News Now

Veoma je čudno da se to dešava nekoliko dana pre izricanja pravosnažne presude i pre njegovog izlaska pred javnost. Isto je bilo i prošli put, pa je posle nekoliko dana imao moždani udar, kaže generalov sin

Generalu Ratku Mladiću, koji je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida i zločina protiv čovečnosti nad nesrbima tokom rata u BiH, sutra će biti izrečena pravosnažna presuda u Međunarodnom sudu u Hagu.

Njegov sin Darko upozorava da se dešava nešto čudno, te da se Mladiću zdravstveno stanje naglo popravlja poslednjih dana pred javno izricanje presude, što je bio slučaj i prethodni put, nakon čega je doživeo moždani udar.

Darko Mladić je juče u razgovoru za Kurir izrazio sumnju u medicinsko postupanje prema njegovom ocu.

foto: Tamara Trajković

- Veoma je čudno što se generalu Ratku Mladiću zdravstveno stanje neobično popravlja nekoliko dana pred izricanje drugostepene presude i pred njegov izlazak pred javnost koji će ceo svet moći da gleda. Isto je bilo i prethodni put, pred izricanje prvostepene presude, pa mu je nekoliko dana kasnije naglo bio mnogo gore i doživeo je moždani udar. Sve je to izuzetno čudno. Ne mogu da tvrdim da li mu nešto daju ili ne, ali postoji sumnja - rekao je Darko za naš list.

Ističe pak da Mladić nije nervozan pred izricanje presude.

- On je, inače, uvek kada je najgore najbolji, nema nikakve nervoze kod njega. Eto, kako sam već rekao, imam utisak da mu je neobično bolje već nekoliko dana. Trenutno izgleda i govori nešto bolje nego inače - kaže Darko.

Mladićev sin, koji će biti u Hagu tokom izricanja presude, nada se da će ona biti oslobađajuća.

- Ako se poštuje pravo, struka i činjenice, s obzirom na to da je advokatski tim dokazao greške sudskog postupka, smatramo da general Mladić treba da bude oslobođen. Ako bude pak uticaja politike i pritisaka koji ga prate sve ovo vreme, to je onda poraz ne samo za taj proces već za međunarodno pravo. No, ja imam očekivanja da će presuda biti oslobađajuća - kaže Darko Mladić.

foto: Printscreen Youtube/ News Now

O tome šta će i kako će, ukoliko se potvrdi prvostepena presuda, kaže, ne želi ni da razmišlja sada.

- Fokusirali smo se na presudu, pa kada čujemo šta je, u odnosu na to ćemo da razmišljamo o narednim koracima - zaključio je.

Inače, pored Darka, izricanju presude u utorak će prisustvovati i pravna savetnica Peta-Luiz Bagot. Advokat Dragan Ivetić neće moći da prisustvuje jer je trenutno teško bolestan i nalazi se u bolnici, dok Branko Lukić neće biti na izricanju presude iz proceduralnih razloga.

Inače, pre nego što se u leto 2011. našao u pritvoru u Sheveningenu, general Mladić je, prema nalazima lekara, preživeo tri moždana udara. Za vreme provedeno u pritvoru, bio je podvrgnut brojnim terapijama i nekoliko puta je operisan, a 2013. u sudnici je zahvalio Tribunalu što mu je spasao život. Odbrana je, tokom celog procesa, ukazivala da se Mladićevo zdravstveno stanje pogoršava i da postoji rizik od fatalnog moždanog udara. Branioci su tražili i da bude utvrđeno da li je Mladić procesno sposoban. Izveštaji sudskih lekara, s druge strane, govorili su da je Mladićevo zdravlje zadovoljavajuće i pod kontrolom, kao i da mu se pruža sva potrebna medicinska nega.

Pravne peripetije Upitno Mladićevo prisustvo Nije izvesno da li će general Mladić prisustvovati izricanju pravosnažne presude jer je, prema dokumentima odbrane, kao uslov za pojavljivanje u sudnici postavio da uz njega budu oba branioca, Branko Lukić i Dragan Ivetić. Odbio je mogućnost da zasedanje prati preko video-veze iz sudskog pritvora. Branioci su pak tvrdili da su obojica sprečena da se pojave u sudnici - Ivetić zbog bolesti, a Lukić zato što mora da poštuje Mladićeva uputstva. Krajem maja, sud je odbio zahtev odbrane da izricanje pravosnažne presude bude odloženo zato što branioci ne mogu da budu u sudnici. Tako će, umesto branilaca, uz dozvolu suda, generala Mladića na izricanju presude zastupati pravna savetnica odbrane Peta-Luiz Bagot.

Foto/Source:Printscreen/ Youtube/ News Now/ Ivana Žigić