DIJANA HRKALOVIĆ I JOVIČIĆ BILI U VEZI: Romansa državne sekretarke MUP i uhapšenog čelnika Palilule!

Čelnik Palilule i bivša državna sekretarka MUP upoznali su se kada su ušli u SNS. Iako se kao par nisu proslavili, u stranačkoj hijerarhiji su munjevito napredovali. Ironijom sudbine, deceniju kasnije, on je iza rešetaka, a ona proterana iz policije

Aleksandar Jovičić (34), nedavno uhapšeni predsednik opštine Palilula, i Dijana Hrkalović (34), bivša državna sekretarka MUP, svojevremeno su bili u ljubavnoj vezi, saznaje Kurir od izvora iz vrha SNS!

Jovičić i Hrkalovićeva su se upoznali kada su se učlanili u stranku kao mlade političke nade, a nedugo zatim stupili su u romantičan odnos. Veza nije dugo potrajala, ali su oboje munjevito napredovali za svoje godine. Dok se Jovičić kalio kao odbornik, a potom i predsednik opštine, i to u dva mandata, Hrkalovićeva je grabila ka vrhu u policijskom sektoru, da bi dogurala do osobe koja vedri i oblači u sistemu kakav je MUP. Munjevit uspon ispraćen je dramatičnim padom - Jovičić je danas u pritvoru, a Hrkalovićeva, koja se u više navrata dovodila u vezu sa mafijom, otpuštena je iz policije!

Razvojni put

- Svi u stranci znaju da su Jovičić i Hrkalovićeva bili zajedno. Nije to bila neka ozbiljna veza, oboje su tada još, da tako kažemo, bili deca. Upoznali su se u stranci, kroz stranačke aktivnosti. Neko vreme su bili zajedno, ali nisu se krili. Ostali su u korektnim odnosima - kaže izvor našeg lista iz SNS.

Jovičić je, prema dostupnim podacima, u politiku ušao 2008. i Srpska napredna stranka je njegova prva i jedina stranka. Rođen je 1987. u Srebrenici, dok je Hrkalovićeva rođene iste godine u Beogradu. Jovičić je studirao na Višoj poslovnoj školi, a ona na Filozofskom fakultetu, gde je odbranila i master studije i upisala doktorske.

I dok je jedino poznato radno mesto Jovičića, pre plaćenog stranačkog angažmana, bilo menadžer prodaje u slovenačkoj kompaniji „Gorenje“, za Hrkalovićevu nema dostupnih podataka. U stranačkoj hijerarhiji njihov uspon je bio impresivan - Jovičić je bio predsednik omladine, potpredsednik Izvršnog odbora, a potom i šef odborničke grupe SNS u Skupštini grada Beograda. Odbornički mandat je dobila i Hrkalovićeva i to na gradskim izborima 2012. Putevi im se ubrzo razdvajaju - on odlazi u Narodnu skupštinu, na mesto poslanika, a ona u Bezbednosno-informativnu agenciju (BIA), gde je bila do 2014. Hrkalovićeva potom svoju karijeru nastavlja u sistemu MUP - prvo kao zamenik šefa kabineta ministra, potom sekretar Uprave kriminalističke policije, da bi sredinom 2017. stupila na dužnost državnog sekretara MUP.

Ni Jovičić nije kaskao za njom. Sa samo 29 godina, te 2016, stupio je na dužnost predsednika jedne od većih beogradskih opština - Palilule. Na istoj funkciji ostao je i nakon izbora u junu 2020.

Kula od karata

A onda je kula od karata pala. Mediji su u više navrata povezivali Hrkalovićevu sa pripadnikom Žandarmerije Nenadom Vučkovićem, a oboje sa ubijenim vođom navijača Partizana Aleksandrom Stankovićem. Stanković je bio blizak klanu „kavčana“, čiju je naklonost kasnije zadobio Veljko Belivuk, vođa kriminalne organizacije koja se tereti za svirepa ubistva i neke od najtežih zločina. Na iznenadnoj konferenciji za novinare, 29. maja 2019, bez ulaska u detalje, tadašnji ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović otkrio je da Hrkalovićeva više neće obavljati funkciju državnog sekretara MUP.

Tačno dve godine kasnije, početkom juna 2021, pred kamerama je uhapšen Jovičić zbog sumnje da je, zajedno sa još sedam osoba, omogućio nelegalne građevinske radove u opštini na čijem je bio čelu.

Nije, nego Vadio se da je 350.000 evra dobio na svadbi Policija je, pored opštinskih prostorija, pretresla i Jovičićevu kuću, gde je našla i zaplenila 350.000 evra. Jovičić se nadležnima pravdao da je to novac koji je dobio za svadbu (venčanje je bilo još 2014.), kao i deo ušteđevine. Prema rečima direktora policije Vladimira Rebića, pomenuta suma, čiji se način sticanja utvrđuje, kao i ostala imovina za koju se dokaže da je nelegalna, biće oduzete. To znači da će pod lupom nadležnih biti i porodična kuća Jovičića, ali i avion (sportska letelica), ukoliko nadležni dokažu da je predsednik opštine poseduje.

Modus operandi Kako je muljao s dozvolama Predsednik opštine Palilula Aleksandar Jovičić se sumnjiči da je uticao na D. V. da dalje utiče na građevinske inspektore da zloupotrebom položaja omoguće izgradnju objekta bez građevinske dozvole na teritoriji opštine, i to u periodu od jula 2016. do novembra 2018. godine. Sumnja se da je od investitora za navedene objekte protivpravno prisvojio oko 28.800.000 dinara.

