RUŠENJE CRKVE U KONJEVIĆ POLJU: Da li je morala da se sravni sa zemljom? Zašto se likuje i potpiruje verska i nacionalna mržnja?

Do temelja je srušena pravoslavna crkva u Konjević polju pored Bratunca, a okupljeni Bošnjaci su padanje poslednjeg dela svetinje dočekali aplauzom i radošću. Navode da je time dočekana pravda, jer je crkva delom bila na imanju Fate Orlović koja nije htela da se dogovori sa srpskim predstavnicima oko nadoknade za taj deo parcele. Da li je morala da se sruši crkva? Zašto se likuje i potpiruje verska i nacionalna mržnja?

Gosti Usijanja dana su Milivoje Ivanišević, Institut za istraživanje srpskih stradanja i Draško Đenović, verski analitičar Urednica i voditeljka emisije je Silvija Slamnig.

- To je građevinski objekat, svetinja je važnija, ali postoje pravne obaveze i norme. To područje je i dalje trusno, poremećeni su odnosi, a rođaci Fate su poginuli u sprskim selima za vreme dejstava, jedan je prilikom zločina u Kravici, a drugi je viđen kako nosi odsečenu glavu sprskog mladića. To je bio rat, ubijali su se kad je ko stigoa, Srbi su imali stravične gubitke, a pripisuju nam svašta, kaže Ivanišević.

- Ovo je rušenje verskog objekta, koji je podignut nelegalno i na zemljištu koje nije celo pripadalo SPC, ali je u pitanju sudska presuda, kaže Đenović.

- Komentar Fate posle rušenja nije govor jedne muslimanke. A njoj su nudili milion evra za taj deo imanja, vidi se da je u pitnaju inat, kaže Đenović.

- Kod nje postoji i strah, šta bi bilo da je prodala zemlju, a iza nje stoje mnogi koji su hteli da napakoste Srbima, kaže Ivanišević.

(Kurir.rs)