PRLJAVI DILOVI NA PALILULI: Jovičić državno zemljište dao voditelju da gradi za SIROMAŠNE, a on podigao sebi kuću!

Opština Palilula dala je plac voditelju „Kuće od srca“ da pomogne jednoj porodici, ali je on zemlju, uz amin Aleksandra Jovičića, zadržao za sebe. Njih dvojica su navodno bliski drugovi

Opština Palilula dala je plac Žarku Laziću, voditelju i vlasniku produkcijske kuće u okviru koje se proizvodi emisija „Kuća od srca“, da na njemu podigne kuću za jednu socijalno ugroženu porodicu, ali umesto njihovog stambenog zbrinjavanja, kako saznaje Kurir, na pomenutom placu je Lazić, uz amin predsednika opštine Palilula Aleksandra Jovičića, izgradio kuću za sebe!

Jovičić je uhapšen pre nekoliko dana, u međuvremenu mu je određen pritvor od 30 dana, a afere u koje je upleten svakodnevno izbijaju na videlo. Prema rečima izvora našeg lista, jednog od zaposlenih u Lazićevoj produkciji, poznati voditelj je dobar prijatelj sa Jovičićem, a korist te veze je mnogostruka, ali i mimo zakona.

Hvalio se poznanstvom

- Lazić se u više navrata pred nama zaposlenima hvalio kako iza njega stoji Jovičić. Na primer, kad pravimo kuću za neku porodicu, pošto je rok da ona bude gotova za 30 dana, to se gradi bez dozvole, a njegov dogovor sa Jovičićem je da mu inspekcija ne izlazi na teren - kaže izvor našeg lista.

Međutim, to je samo vrh ledenog brega u odnosu ovog dvojca.

- Opština je Laziću dala zemljište, plac u Krnjači, da izgradi omanju kuću za jednu socijalno ugroženu porodicu. Od toga nije bilo ništa. Na tom placu je Lazić napravio kuću za sebe, i to veliku, i on sada tu živi. Jovičić sve to zna, pa više puta je dolazio kod njega u goste. Navodno je Jovičić nalazio Laziću i sponzore za emisiju - dodaje naš izvor.

foto: Kurir

