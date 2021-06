PRVE REAKCIJE PO IZRICANJU PRESUDE: Ratko Mladić je za nas još veći heroj, sud u Hagu nije sud pravde, nego politička organizacija

Posle izricanja drugostepene presude generalu Ratku Mladiću, u studiju Kurir televizije kapetan Dragan Vasiljković i novinarka i publicista Ljiljana Bulatović Medić rekli su da je neće prihvatiti i da je za njih on sada još veći heroj.

"Oni su promenili definiciju ratnog zločina i genocida da bi mogli da ga osude. Po originalnoj pravnoj definiciciji, on nikada ne bi mogao biti osuđen. On će za nas ostati heroj, danas je Ratko Mladić još veći heroj za mene i ne smemo da odustanemo, da ga za dva-tri dana zaboravimo i ne pominjemo. To mora da se promeni kod nas. Moramo na našim slavama, u kafićima da razgovaramo i našim političarima stavimo do znanja da nam je stalo do toga, da shvate da narod brine o svojim herojima, a da status oficira i veterana bude kako zaslužuju", izjavio je kapetan Dragan.

Dodao je da ne možemo da uradimo mnogo, osim da ga u našim molitvama i srcima pominjemo, i da naučimo našu decu šta se dogodilo.

Novinarka Bulatović Medić rekla je da je grupa advokata organizovala udruženje koje će se baviti presudama naših heroja, kako ne bi odustali od preispitivanju presuda i da brinu o ljudima koji su rasejani po svetskim zatvorima.

Momčilo Cvetinović, predsednik Opštinskog odbora SDS u Srebrenici prokomentarisao je drugostepenu i konačnu presudu Ratku Mladiću kojom je pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora.

03:51 REKACIJE IZ SREBRENICE: Međunarodni sud u Hagu nije sud pravde, nego politička organizacija

"Kao aktivni učesnik tih zbivanja od 1992. godine do 1995. godine, na osnovu diplomatskog, a potom i političkog i vojnog učešća najznačajnih država NATO pakta na prostoru Hrvatske, BiH i Srbije, ova presuda se mogla i očekivati i nije nikakvo iznenađenje jer je međunarodna zajednica, barem onaj deo koji je svrstan na suprotnu stranu, oni su presudili generalu Mladiću kao i prethodnim osuđenicima Haškog tribunala. Ovo je potpuno pilitičko svrstavanje i potpuna politička odluka. Međunarodni sud u Hagu nije sud pravde, nego politička organizacija", rekao je on i ponovio da će na kraju sud istorije doneti konačnu odluku.

Ekipa Kurir televizije nalazi se u Lazarevu, mestu u kom se general Mladić krio i gde je uhapšen. Meštani Lazareva su ogorčeni zbog potvrđene drugostepene presude.

"Šta reći a ne zaplakati, žao mi je, imala sam nadu da će mu malo ublažiti kaznu", kaže jedna od komšinica u blizini kuće u kojoj se general krio i ponavlja da je divan, heroj i ponos srpskog naroda.

U anketi Kurir televizije, građani prestonice negodovali su zbog odluke Haškog suda da generala Vojske Republike Srpske osudi na doživotnu robiju.

"To je bagra, Amerikanci i Nato hoće da opravdaju ono što su rasturili", "Strašno, sramota, on je srpski heroj za mene", "najmanje je pravda radila, čisto politička stvar", neki su od odgovora naših sagovornika.

(Kurir.rs)

Bonus video:

07:04 PRAVOSNAŽNA PRESUDA RATKU MLADIĆU U HAGU: Nije kriv za genocid u 6 opština BiH