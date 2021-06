OBRT U SLUČAJU PREDSEDNIKA OPŠTINE PALILULA! PROPEVAO NJEGOV ČOVEK: Jovičićev pajtos postaje svedok saradnik?!

Vrlo je moguće da će neko propevati protiv glavnog, onog koji je sve i organizovao i vukao konce, a to je privedeni predsednik beogradske opštine Palilula

Jedan od saradnika Aleksandra Jovičića mogao bi da postane svedok-saradnik, koji bi otkrio sve u vezi sa građevinskim malverzacijama za koje se tereti privedeni predsednik beogradske opštine Palilula, saznaje Kurir. Zajedno sa Jovičićem je, podsetimo, uhapšeno još sedam osoba.

Ukoliko se postigne dogovor sa nekim od Jovičićevih saradnika, to bi njemu umnogome otežalo položaj.

Ko će propevati

- Vrlo je moguće da će se pojaviti svedok saradnik u ovom slučaju. Uostalom, u situaciji u kojoj se oni sada nalaze, to im je najbolja opcija - da propevaju protiv glavnog, onog koji je sve i organizovao i vukao konce, a to je Jovičić, koji je nadležnima i najveći zalogaj, a da zauzvrat dobiju bolji tretman. Čak se pretpostavlja da bi mogla da progovori i više od jedne osobe koje su s njim petljali u opštini - navodi dobro obavešten izvor Kurira.

Do deset godina robije

Da je ovakav scenario vrlo moguć, ocenjuje za naš list i poznati beogradski advokat Svetozar Vujačić.

foto: Zorana Jevtić

- Veoma je moguće da tužilaštvo u ovom slučaju nekome ponudi status svedoka-saradnika - jasan je Vujačić.

Ocenjuje i da se Jovičiću ne piše ništa dobro.

- Imajući u vidu ova dosadašnja saznanja, tužilac će sigurno podignuti optužbu protiv njega i presuditi protiv njega, jer je već sada činjenično sve jasno. Prosto, toliki novac ne može da se objasni, pogotovo imajući u vidu da do 2018. maltene ništa ni nije imao, a sada odjednom toliki novci. Jednostavno, deluje nestvarno, nisam mogao da verujem da je toliko neinteligentne i glupe stvari radio. Čemu se on nadao, nije mi jasno - kaže Vujačić. Navodi i da, za sve što mu se stavlja na teret, Jovičiću preti od osam do 10 godina zatvora, te da će mu, naravno, biti oduzeto sve što je protivpravno stekao.

Podsetimo, Jovičić je osumnjičen da je uticao na odgovorno lice za inspekcijske poslove u opštini, koji je dalje uticao na građevinske inspektore da zloupotrebom položaja omoguće izgradnju objekata bez građevinske dozvole. Od investitora tih objekata (bez građevinske dozvole) protivpravno je prisvojio 28,8 miliona dinara. Prilikom pretresa Jovičićeve kuće policija je pronašla 350.000 evra u kešu. Predsednik opštine Palilula se pred nadležnima pravdao da je taj novac dobio za svadbu (venčao se 2014), a da je deo ušteđevina. Njemu se na teret stavlja trgovina uticajem u saizvršilaštvu.

SVE SE ISPITUJE Jovičićeva imovina pod lupom Direktor policije Vladimir Rebić nedavno je poručio da se utvrđuje poreklo 350.000 evra koji su pronađeni kod Jovičića. Tako je pod lupom nadležnih i Jovičićeva porodična kuća u Borči, a proveravaju se i navodi da u svom vlasništvu ima i sportsku letilicu. On je pre nekoliko godina obuku za pilota platio oko 8.000 evra. Kako sa platom od 100.000 dinara nikako nije mogao da isfinansira ovako skup hobi, na pitanja novinara kojim novcem je plaćao časove, Jovičić je kazao da deo plaća na rate, a da će deo obuke pokriti iz kredita.

