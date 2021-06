OVO JE ZABRANJENI TEKST HRVATSKOG ISTORIČARA: Osudili su Mladića, EU kao konglomerat zla, perverzije i kriminala, može da ODAHNE!

Goran Šarić, istoričar i katolički teolog iz Rijeke, danas se za samo nekoliko minuta suočio sa globalnom cenzurom. Drugačije mišljenje ne praštaju oni koji daju okvire i narativ, pa je objektivan tekst Šarića uklonjen samo nekoliko minuta pošto ga je objavio na društvenim mrežama. Kurir ipak objavljuje zabranjeni status istoričara iz Rijeke. Tekst prenosimo integralno i u celosti.

Zapad osudio Ratka Mladića, a tko će osuditi Zapad?

Europska Unija kao konglomerat zla, izdaje, perverzije i kriminala, sad može "odahnuti". Ili... možda je tek dobila problem? Što znači osuđujuća presuda bivšem vojnom vođi Srba u Bosni i Hercegovini? Znači li to napredak pravde i istine za bilo koga, ili samo napredak EU epštajnovske klike u obmanjivanju javnosti i prodoru snaga mraka - na istok? Pogledajte naslove medija u Hrvatskoj. Pogledajte čime obmanjuju i zaglupljuju i onako zaglupljene mase... Naslovi poput: "Tajni rat Gotovine i Mladića: Srbija je spremala pakleni plan uoči Oluje"?! Je li njima jasno da problem Hrvata nisu Srbi nego ekonomska okupacija od strane Zapada i duhovna degeneracija! Je li njima jasno da Hrvatice (kao ni Srpkinje) ne rađaju djecu i da će ovim tempom negativnog nataliteta za 50 godina nestati i Hrvatska i Srbija?!

I najvažnije, tko će i kad osuditi EU tajne i javne lidere i političke sile koje su izazvale RAT U BIVŠOJ JUGOSLAVIJI? Koji će to sud izreći osuđujuću presudu vatikanskim, njemačkim, američkim i britanskim centrima moći koji su potaknuli i rasplamsavali rat na cijelom prostoru Balkana? Ili osuda Mladića (koji je samo obični vojnik koji se borio za interese svoje nacije, kao što su se borili i ostali nacionalni lideri i generali iz BiH i bivše Jugoslavije) samo pokušaj pilatovskog pranja ruku, kroz formu Haškog suda? I da oni glume "pravdu", oni, koji su daleko više krivi od Ratka Mladića! Oni koji vrše i nameću teror zločinačke demonkracije na cijelom prostoru bivše države? Teror perverzije, teror politike proganjanja pametnih i ušutkivanja sposobnih. Teror nametanja njihovih "vrijednosti" (pa je po novom u Srbiji žena vatrogasac vatrogaskinja, a majka koja dijete udari po guzi može završiti u zatvoru).

Ovi događaji (suludo rušenje pravoslavne crkve, maltretiranje sa "non paperima o Kosovu, stotine godina robije za Srbe u Hagu...) zahuktavaju politička zbivanja u Srbiji! Srbima postaje jasno da Srbija za Zapad nikad neće biti dovoljno mala da ne bi bila velika! Srbima postaje jasno da je petog oktobra izvršen državni udar. I da su te vlasti bile izdajničke! Otvoreno izdajničke! To nije bila suradnja s EU, to je bilo lizanje dupeta onima koji su na Srbiju bacili 25 tisuća tona bombi i 600 kilograma osiromašenog urana, koji je za 30% podigao pojavu raka, leukemije itd. u Srbiji! A mnogi ljudi u Beogradu sad primjećuju i na sebi, čudne promjene...

Sad nije više pitanje presude Mladiću, ona će samo Srbe osvijestiti da više nikad ne dozvole da im na vlast dođu "tadići", "marinike", "koštunice"... odnosno oni koji su izručivali srpske generale - u ruke onima koji su dugih 77 dana i noći okrutno BOMBARDIRALI Srbiju i ubili i osakatili na tisuće građana, među njima i puno djece! Porušili državu i otrovali je kemikalijama i osiromašenim uranom! Tim razbojnicima oni su isporučivali svoje generale, čak i predsjednika! Dakle ratnim zločincima NATO zločinačkog saveza!

Koja bi država izručila svog predsjednika strancima? I onda se Čeda Jovanović čudi ako mu neki prolaznik dobaci uvredu? U drugoj državi bio bi na doživotnoj robiji.

Ja znam da su Srbi narod koji dugo trpi, šuti, pa i spava. Ali Zapad ne zna da je opasno probuditi Srbe!

EU tama se širi na istok. Tj. pokušava se širiti, pokušaj je to stvaranja prostora Tame od Londona do Crnog mora! Za stvaranje pozicija za budući napad na Rusiju! U tom smislu, Srbija je bila - prepreka, Srbija je i dalje prepreka, bez obzira na sluganstvo srpskih tzv. elita!

Srbi počinju shvaćati da u EU ne teku med i mlijeko. Jedino što svaki ne-germanski, ne-romanski mali narod može očekivati u EU je - ropstvo i teror! Dok je Srbiji OTETO 17% državnog teritorija (srpska pokrajina Kosovo), nevladine organizacije, Kostić i pojedini akademici i profesori sa Filozofskog fakulteta u Beogradu se lome da uvjere Srbe kako je njihova jedina svjetla budućnost u EU gdje Srbiju nitko ni ne zove. Interesantno je kako čovjek postane đavao kad izgubi karakter! Kako su spremni na svako poniženja, kao narkoman za gram droge kad je u krizi...

Ova današnja Srbija nije Srbija žutih, Koštunice i Tadića, koliko god se Zapad preko svojih medija - N1, NovaS i Danas trudi zombirati narod. Danas Srbi shvaćaju ono što je Aleksandar Dugin najavio još prije petnaestak godina - Srbija može promijeniti tok povijesti!

(Kurir.rs)