ON JE ZA ŽIVOTA PODIGAO SPOMENIK MLADIĆU U RODNOM MESTU: Evo šta je bivši rukometni as Vlada Mandić rekao o presudi zemljaku!

Hag je opet, po ko zna koji put, dokazao da je to sud samo za Srbe i srpska kasapnica, ali to su naši vekovni dušmani i nismo ništa drugo ni mogli očekivati. Ali, njihove marionete i sluge Tadić i Đilas, koji su tada uhapsili i prodali našeg generala će ostati zapamćeni u istoriji kao izdajnici! To im poniženje i izdaju ne smemo nikad zaboraviti, ovako je proslavljeni rukometni as Vlada Mandić reagova na pravosnažnu presudu doživotnog zatvora generalu Ratku Mladiću.