VUČIĆ O IZJAVAMA OPOZICIONARA O RIO TINTU: Nemaju politiku pa u svemu traže nešto negativno

Projekat Jadar, odnosno eksploatacija litijuma, ozbiljan je projekat i građani Srbije moraju da znaju šta je istina i šta su dobre i šta su loše strane, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić dodajući da kompanija Rio Tinto nema nikakav posao u Portugalu, ali da to suštinski i ne interesuje opoziciju u Srbiji koja projekat kritikuje.

Vučić je to rekao u Jagodini nakon otvaranja nemačke fabrike "Fišer automotiv sistems", a odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše izjave pojedinih opozicionih stranaka u kojima se kaže da je Rio Tinto u Portugalu napravio haos, a i ne podržava najavljeni referendum po tom pitanju, jer tvrde da bi Vučić izvršio pritisak da se ta odluka donese.

"Ja sam i Supermen i Betmen u isto vreme", kazao je predsednik ironično i dodao da kada neko nema politiku, on je zameni traženjem u svemu nečega što je negativno i insistiranjem na tome da će neke strašne i užasne stvari da se dogode.

Kako kaže, što manje znanja imaju to je više insinuacija, neistina i laži.

"Naravno da u Portugalu nemaju nikakve operacije i posla, ali to i nije važno, ne interesuje to njih, ne interesuje ih ni napredak Srbije, nikada ih nije ni zanimao, ne interesuje ih ni činjenica da neka od ekoloških organizacija plaćaju agenciji iz Austrije da se bune protiv hidrocentrala, a imaju 4.500 u Austriji, dok u Srbiji ima svega 100 hidrocentrala", kazao je Vučić.

Ironično navodi da se ti predstavnici opozicije bune i što ptice ubijamo kada imamo vetroparkove.

"Ne mogu hidrocentrale, vetroparkove, litijum, pa šta u stvari hoćete. Hoćete da nemamo struju, da ne iskoristimo ono što nam je najveća komparativna prednost u odnosu na sve druge, da ne zamolimo naše nemačke prijatelje da dovedu proizvođače elektro automobila i da podignemo BDP Srbije za 10 odsto, da svi ljudi u Srbiji budu bogatiji", navodi predsednik.

Vučić dodaje da bi projekat Jadar doprineo Jadru, Loznici, Rađevini da tu živi još 30.000 stanovnika više i da žive 10 puta bolje i da budu tri puta bogatiji.

Ocenjuje da su razlog opstrukcije političkih interesa i da su danas njihovi politički protagonisti uglavnom tajkuni čiji su ekonomski interesi ugroženi jer ne mogu više da pljačkaju ili oni čiji su lični interesi iz nekog razloga ugroženi.

"A ti lični interesi su kaže i kada ga pitate (aludirajući na Vladimira Vuletića) jesi li dirao maloletne dečake, a on kaže ne, ne, boli me koleno, a sutra me boli bešika, a prekosutra imam ranu na zadnjem ramenu i sve takvi tipovi, od prvog do poslednjeg. A onda pronađete nešto u nečemu što vidite da je moderno, kao u Zagrebu su pobedili neki za ekologiju, pa će tako i u Beogradu", dodaje predsednik.

Kada je reč o tome što su protiv referenduma, Vučić kaže da vređaju inteligenciju građana jer smatraju da ljudi nisu u stanju da donose sami odluke. Poručio je opoziciji da bi opet izgubili ubedljivo i to ne bi bilo 51 naspram 49, nego 75 naspram 25, do 80 naspram 20.

"Ali, šta da radite, tim gore po demokratiju jer su oni mnogo pametniji od naroda, pa će oni umesto naroda da donose odluke", naveo je Vučić.

