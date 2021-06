NE PREDAJE SE: Ratko Mladić skuplja nove dokaze, hoće da sruši hašku presudu! Ipak moguće novo suđenje!

Bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić i njegova odbrana pokušaće da prikupe nove dokaze kako bi osporili pravosnažnu presudu, kojom je Haški tribunal ove nedelje osudio generala na doživotnu zatvorsku kaznu, saznaje Kurir!

Mladićev advokat Branko Lukić za Kurir najavljuje da će odbrana pokrenuti kompletno novu istragu s ciljem da ubedi sud da preispita presudu i sprovede praktično novo suđenje.

Revizija

- Veliki je posao pred nama, jer treba da pročitamo i detaljno analiziramo presudu. Onda krećemo u kompletno novu istragu po svakoj tački presude, kako bismo, u što više tački, pronašli nove dokaze ili činjenice koje nisu bile poznate tokom procesa. Posebno će nam biti od koristi izdvojeno mišljenje sudije Priske Matimba Nijambe, koja je prihvatila naše argumente. Odbrana će iskoristiti vanredan pravni lek iz Pravilnika i podneće zahtev za preispitivanje, što je praktično revizija - objašnjava Lukić.

On kaže da odbrana nema rok za podnošenje ovog zahteva, za razliku od tužilaštva, koji može da traži preispitivanje samo u narednih godinu dana.

- Do tog našeg zahteva proći će meseci, a možda i godine, jer je reč o vrlo složenom procesu. Samo novi dokazi dolaze u obzir. Sud to može da odbaci ili prihvati. Ukoliko uvaži naš zahtev, to će praktično biti novo skraćeno suđenje na kojem će se izvoditi samo novi dokazi - napominje naš sagovornik.

Alibi

Novo suđenje predložila je i sudija Nijambe u svom izdvojenom mišljenju o konačnoj presudi Mladiću.

- Imajući u vidu prirodu i težinu pravnih grešaka uočenih u ovom predmetu, za razliku od drugih članova Žalbenog veća, ja bih naredila da se Mladiću ponovi suđenje pred drugim prvostepenim sudskim većem, po svim tačkama optužnice, izuzev optužbe 6, za uzimanje talaca u udruženom zločinačkom poduhvatu - navela je ona u izdvojenom mišljenju napisanom na 60-tak stranica.

Ona je osporila i da je Mladić odgovoran za genocid u Srebrenici.

- Dok je gospodin Mladić bio daleko od Srebrenice i prisustvovao tajnom mirovnom sastanku sa međunarodnom zajednicom u Beogradu, dok je bio na venčanju i u bolnici, nije mogao da ima efikasnu kontrolu, niti informacije iz BiH, a kamoli da komanduje - objasnila je ona i napomenula da tužilaštvo na suđenju nije osporilo odsustvo Mladića.

Sheveningen skoro pust Mladić i Lukić jedini zatvorenici Ratko Mladiće ostaće u Sheveningenu sve do potpisivanja ugovora između suda i zemlje koja bude prihvatila da na njenoj teritoriji ovaj osuđenik služi kaznu. Trenutno su on i penzionisani general MUP Srbije Sreten Lukić (kaznu je služio u Poljskoj, ali je početkom ove godine vraćen u Hag, jer je izdržao maksimalnu kaznu od 15 godina zatvora, koju tamošnji zakon predviđa za dela za koja je osuđen, pa zbog toga više nije mogao da bude u zatvoru u toj zemlji) jedini stanovnici u ovoj ogromnoj zgradi. - Možda će sudski mehanizam u Hagu zbog te okolnosti ubrzati proceduru o mestu služenja kazne za njih dvojicu. Taj proces obično traje dve, tri godine. Dešavalo se da nas kao odbranu pitaju o mestu služenja kazne, ali iskustvo govori da se u tom slučaju ne samo ne dobije to što se htelo, nego najčešće padne odluka o onom najgorem - otkriva nam Branko Lukić.

"Ruke su mu ogrezle u krvi" Momir Nikolić "presudio" i Karadžiću i Mladiću foto: JUAN VRIJDAG / EPA Sudija Nijambe razotkrila je i ulogu Momira Nikolića, koji je bio ključni svedok protiv Radovana Karadžića i Ratka Mladića. Nikolić je nekadašnji pomoćnik komandanta za bezbednost i obaveštajne poslove Vojske RS, koji je nakon pokajanja za učinjene zločine i verovatno nagodbe, pristao da svedoči protiv Karadžića i Mladića. Kao nagradu 2016. je dobio puštenje iz zatvora u tajnosti, iako nije odslužio uobičajene dve trećine kazne (dobio 20 godina zatvora). Sada se nalazi u Švedskoj sa svojom porodicom. Inače, sutkinja Nijambe je kazala da je Nikolić "uvek bio tamo gde su ubistva" i da su mu "ruke ogrezle u krvi" .

