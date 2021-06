RUSKA ŠAMARČINA ĐUKANOVIĆU! Amasada poslala žestok odgovor: Pokušaj izopačenja stvarnosti NEĆE PROĆI!

Ambasada Rusije u Srbiji odgovorila je crnogorskom predsedniku Milu Đukanoviću, povodom intervjua u kom je Đukanović ustvrdio da „Rusija koristi Srbiju za neprijateljstvo prema Crnoj Gori“.

„Nikada se nismo „družili protiv“ nekoga, pa ne nameravamo da to radimo ni ubuduće. Naše partnerstvo sa Srbijom je transparentno, nema skrivenog dnevnog reda“, saopštava Ambasada Rusije.

Reagovanje Ambasade Rusije, dostavljeno Sputnjiku, prenosimo u celosti:

„Skrenuli smo pažnju na objavljeni 9. juna 2021. godine u listu „Danas“ intervju predsednika Crne Gore Mila Đukanovića. U vezi sa nizom iznetih tamo neosnovanih tvrdnji želimo da naglasimo sledeće. Ruska spoljna politika ima za cilj izgradnju sa svakom od zainteresovanih država uzajamno korisnih odnosa na osnovu međunarodnog prava. Nikada se nismo „družili protiv“ nekoga, pa ne nameravamo da to radimo ni ubuduće. Naše partnerstvo sa Srbijom je transparentno, nema skrivenog dnevnog reda. Konstruktivni rezultati njegovog razvoja za državljane naših zemalja su očigledni u svim pravcima – političkom, ekonomskom i kulturno-humanitarnom.

Nikome ne namećemo svoju agendu. Što se tiče pokušaja nekih snaga da izopače stvarnost radi kratkotrajnih interesa, što izaziva žaljenje, sigurni smo – istorija je to u više navrata dokazala – da su ti pokušaji osuđeni na neuspeh i da ne mogu da precrtaju vekovne tradicije prijateljstva između naroda Rusije i Crne Gore. Polazimo od toga da naš dijalog sa Podgoricom – kao i sa Beogradom i drugim balkanskim prestonicama – treba da se odvija uz međusobno poštovanje, na načelima pragmatizma. To će garantovati potpuno razotkrivanje bogatog potencijala saradnje i sigurno će sprečavati bilo koje dnevnopolitičko stvaranje mitova. Braniće upravo one vrednosti slobode i demokratije, o kojima toliko vole da apstraktno pričaju neki crnogorski političari“, saopštila je Ambasada Rusije.

