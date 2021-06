RAMA: Velika Albanija je nonsens, a Srbi i Albanci treba da se ugledaju na Nemce i Francuze posle Drugog svetskog rata

Mini Šengen je velika stvar za region, a ideja o velikoj Albaniji je nonsens sam po sebi, izjavio je albanski premijer Edi Rama u danas objavljenom intervjuu za Juronjuz Srbija.

Upitan za mišljenje povodom najave Prištine da će podneti tužbu za genocid protiv Srbije, albanski premijer nije direktno odgovorio, rekavši da je to veoma komplikovano pitanje u pogledu pravne sadržine, a da je njegov stav da se treba koncentrisati na rešavanje konflikta i na budućnost.

Rama je posebno naglasio i da neke odluke ne treba donositi samo zato što neko misli tako "već se moraju doneti uz konsultacije" i slušanje onog što i "partneri i saveznici" imaju da kažu.

- Nisam do sada čuo nikoga da podržava tu ideju - dodao je Rama.

Prema njegovim rečima "velika Albanija" nikada nije postojala u albanskom jeziku ili udžbenicima već je to pojam koji je nastao izvan Albanije i to je "nonsens sam po sebi".

- Da, ali Velika Srbija je isto nešto što se od vajkada spominje. Ali, ideja o ujedinjenju u okviru EU je ideja koja prevazilazi etničke podele - dodao je Rama.

Priznaje da je dijalog Beograda i Prištine veoma teško pitanje.

- Mnogo je volje potrebno jer je izgubljeno mnogo vremena. Ja kažem da nama, narodima na Zapadnom Balkanu, nikada nije bilo bolje. Albancima nikada nije bilo bolje. Pre 10-20 godina, ove stvari koje danas smatramo normalnim, nismo mogli ni da zamislimo - kaže Rama.

Rešenje pitanja između Beograda i Prištine je prema njegovom mišljenju imperativ i istinski je ključno za oslobađanje potencijala koji postoji u odnosima između Srbije i Albanije.

Rama je ponovio stav da je priznanje KiM od strane Srbije "nešto što kasni" i da nije u korist Srbije i srpskog naroda da se nastavi ova situacija "u kojoj su oni, na neki način, prigrlili jednog duha koga ne mogu da se oslobode".

Upitan da li razume šta za Srbe znači Kosovo, Rama kaže da je to "samo mitologija".

- Što se tiče baštine i nasleđa, u redu, baština je nešto neporecivo - kaže albanski premijer.

Na konstataciju da vlasti u Prištini žele da izbrišu srpsko nasleđe na KiM, on je napravio poređenje sa Pravoslavnom crkvom u Albaniji, koja je nekada bila deo Grčke crkve.

- E sad, da li Grci mogu da dođu i kažu: "To su grčke crkve i to je grčka teritorija?" Ne mogu. Ali, opet, imaju potpuno pravo da kažu da je to deo nasleđa njihove crkve. Gde je tu problem? Ako želimo da napravimo probleme, to možemo uvek, ali ako želimo da probleme rešimo, onda je to zajednička baština. Naravno, u onoj meri u kojoj to zavisi od srpske pravoslavne zajednice i Srpske pravoslavne crkve, naravno da imaju pravo na to - rekao je Rama.

Albanski premijer je takođe mišljenja da bi Priština trebalo da uđe u UNESKO i da bi Srbija to trebalo da podrži, jer ova organizacija može da garantuje bezbednost baštine i svi bi, prema njemu, u tom slučaju bili na dobitku.

Govoreći o "Malom Šengenu" albanski premijer je rekao da mu se u tom izrazu ne sviđa to "mini".

- To je velika stvar za Zapadni Balkan i više volim izraz "regionalni Šengen" jer je to prostor u kojem svi možemo da primenimo četiri evropske slobode, a u međuvremenu da pojedinačno imamo svoj put u pravcu evrointegracija - kaže Rama.

Prema njegovom mišljenju, pošto je to smeo potez koji vodi u bolju budućnost, razumljivo je da postoji sumnja, kakva je ona u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, gde strahuju od tog projekta jer ga vide kao alternativu članstvu u EU.

Rama kaže da je na EU da odluči kad su spremni da otvore vrata drugima, a u međuvremenu, region ne može da stoji i da čeka da se vrata otvore jer Zapadni Balkan pripada njegovim građanima i da Evropska unija ne može da nam govori šta smemo, a šta ne smemo da radimo.

On se pozvao na reči Žan Klod Junkera, koji je ranije poručio da postoje dve alternative za Zapadni Balkan, puna integracija ili rat, a sa tim je doveo u vezu i svoju izjavu o ujedinjenju Albanije i KiM koju je nazvao analizom, a ne nekim svojim programom ili željom.

Albanci i Srbi bi mogli da se ugledaju na Francuze i Nemce posle Drugog svetskog rata, iako je to potpuno druga dimenzija, a moglo bi da bude slično u smislu volje da se prebrodi istorija, da se reše sporovi, da se napravi nova osnova i da se budućim generacijama ostavi nekakvo drugačije nasleđe, zaključio je Rama.

(Kurir.rs/Tanjug)