PRIŠTINA PRAVI ZAPALJIVU ATMOSFERU PRED NASTAVAK DIJALOGA: Zabranjuje ulazak Srbima na KiM, traži ratnu odštetu, skrnave se crkve

Prištinske vlasti svojski su se potrudile da pojačaju pritisak na Srbiju pred nastavak dijaloga Beograda i Prištine 15. juna u Briselu. Novo skrnavljenje srpskih crkava i ispisivanje pretećih grafita, sve glasniji zahtevi da se od Srbije traži ratna odšteta, ponovna zabrana srpskim građanima, među kojima je i ministarka Darija Kisić Tepavčević, da uđu na teritoriju KiM, pa čak i bizarni pozivi SAD i zemljama EU da proglase predsednika Srbije personom non grata, deo su orkestrirane kampanje u poslednjih nekoliko dana kojom Priština pokušava da isprovocira Srbiju i dijalog učini nemogućim.

Čist obraz

Direktor Međunarodnog instituta za bezbednost Orhan Dragaš za Kurir kaže da kosovski političari ovakvim postupcima pokazuju da su nezreli i bez ideje kako dalje, jer im ne ide sve onako kako su planirali i očekivali.

- Predsednik Vučić neće imati lak posao 15. juna, nikad ga dosad nije ni imao. Ne zato što preko puta sebe ima novog sagovornika u liku radikalnog populiste i nacionaliste Aljbina Kurtija, on za Vučića neće biti problem. Ali sve ostale okolnosti ukazuju na to da će Srbija i Vučić biti pred novim izazovima. Pre svega, zato što će u nastavku dijaloga SAD igrati mnogo značajniju ulogu, a oni odavno govore da očekuju međusobno priznanje na kraju procesa, na šta Srbija, naravno, ne pristaje. Ipak, uveren sam da će predsednik imati dovoljno državničke mudrosti i pregovaračke veštine, kao i dosad, da provuče Srbiju kroz ove komplikovane pregovore tako da dođemo do rešenja koje će doneti dugoročan mir i stabilnost, a da Srbija ostane čistog obraza - ocenjuje Dragaš.

On napominje da više nijedno rešenje neće moći da bude doneto, a da se Srbija za to ne pita:

- I to je ogroman diplomatski uspeh i kapital sa kojim ulazimo u nastavak. Očekujem zato da će i pitanje Zajednice srpskih opština biti jedno od ključnih u nastavku razgovora, jer bez ispunjavanja tog odavno potpisanog dogovora, teško može biti sporazuma o drugim pitanjima.

Poruke mržnje

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković smatra da se pritisci na predsednika i državu Srbiju pojačavaju kako se približava nastavak dijaloga.

- Takođe, imamo pritiske koji dolaze iz same Prištine i u poslednja dva dana svi smo svedoci bukvalno brutalne reakcije i Aljbina Kurtija i ostalih albanskih zvaničnika prema svemu onome što je srpsko - izjavio je on i naglasio da su zabrane ulaska našim zvaničnicima i skrnavljenje crkava jasna poruka Prištine da "Srbi nisu ljudi i da mogu da ih napadaju, kao što ih i napadaju".

Detalji dijaloga u Briselu Vučić i Kurti oči u oči foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav Evropska služba za spoljne poslove najavila je da će sastanak u okviru dijaloga Beograda i Prištine početi u utorak, 15. juna, u 8.30 u Briselu. U najavi je navedeno da će posrednik na sastanku biti šef diplomatije EU Žosep Borelj, uz pomoć specijalnog predstavnika EU Miroslava Lajčaka. Prema satnici, pred početak sastanka Borelj će se oko 8.20 obratiti medijima, dok će o rezultatima sastanka oko 13 časova govoriti Lajčak. Očekuje se da će se i učesnici dijaloga predsednik Srbije Aleksandar Vučić i kosovski premijer Aljbin Kurti obratiti medijima po završetku razgovora u Briselu.

