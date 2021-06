JA SAM PR ZELENE ENERGIJE: Zorana Mihajlović u Usijanju o energetici NE SMEMO DOZVOLITI DA BUDEMO ENERGETSKI IZOLOVANI

Potpredsednica Vlade i ministarka energetike i rudarstva Zorana Mihajlović u Usijanju dana govori o projektima koji će se sprovoditi u energetici. Ona ističe da sprovodi novu energetsku politiku i zelenu energiju, šta to znači, kako će ljudi moći da se uključe u projekat pravljenja solarnih panela i zamenu stolarije i da li će Srbija postati energetski koridor?

U "Usijanju" ministarka Mihajlović govori i o svojim privatnim navikama, čime joj kreće dan od pola pet ujutru, koliko vežba, da li stavlja botoks, ali i šta kaže na optužbe da izaziva kod ljudi gnev što nosi skupocene tašne i garderobu...

- U energetici i rudarstvu danas je to ozbiljna politika i izazov. Mnogo veći nego što je bio resor Saobraćaja i građevinarstva. Energetika je prethodnih godina spavala, a sada trčimo ozbiljno. Nije se shvatalo da je to pitanje održivog razvoja, dekarbonizacije, energetske tranzicije i pitanje, ne samo Srbije, već celog sveta. Ukoliko ne uđemo u voz koji nas vodi ka energetskoj tranziciji, znači da imamo dovoljno energije proizvedene na zdrav način, mi ćemo prosto biti izolovani, a ne smemo da sebi dozvolimo da kao ozbiljna zemlja na fantastičnom mestu budemo na bilo koji način izolovani", objasnila je Mihajlovićeva.

Ona kaže da je ovo godina u kojoj se donose odluke ide li se ka zelenoj energetici i rudarstvu.

- Svi mi smo u prethodnoj deceniji razmišljali da imamo dovoljno struje, toplotne energije da mogu da se grejem. Sad, odakle ta energija dolazi, da li je proizvedena po višim cenama i lošeg kvaliteta uglja, da li ću da se razbacujem sa tom energijom, da li uopšte imamo svet koliko je energija plemenita, koliko moramo da je čuvamo, koliko košta, odakle je dobijamo, a odakle želimo da je dobijamo... Naša vizija je da 2040. godine minimum proizvedene električne toplotne energije imamo iz zelenih izvora, tj. hidroelektrana, solarnih elektrana, biomase, petroelektrane, biogas, dodala je resorna ministarka. Treba smanjiti emisije ugljen dioksida i sumprodioksida. To ne znači da treba da zatvaramo objekte, ne, nego ćemo ih revitalizovati da proizvode čistiju energiju a da gradimo nove.

- Građani danas mogu da stave solarne panele na kuću ili na stan. Ne moraju da budu svi stanari u zgradi, propisana je procedura, a građani će imati manji račun. Mi ćemo da raspisujemo i konkurs za subvencije za solarne panele. Neka se samo 10% krovova iskoristi proizvešćemo više energije nego što ih prave elektrane. Moramo da imamo energetsku bezbednost e nema potrebe da uvozimo električnu energiju. Ali zašto ne bi iskoristili uslove za zelenu energiju, ja jesam PR zelene energije jer mislim da je ona model rasta. I klima nam id eu prilog, pogotovu za solarne panele, neki delovi Srbije imaju više sunčanih sati nego Makedonija i Grčka. A i tehnologija se promenila, solarni paneli nisu više skupi kao ranije.

- Srbija mnogo energije baca, moramo da snizimo to bacanje, i jedan način je zamena stolarije, konkurs je raspisan, sa 66 opština će biti potpisani ugovori o zameni stolarije. Očekujem od avgusta prve ugovore sa građanima koji će davati samo 50%.

- Srbija je zemlja rudarstva. Uskoro Ziđin otvara "zeleni rudnik" Čukaru Peka", tu su najmodernije tehnologije zelenog rudarstva. Ja mislim da Srbija može da ima zeleno rudarstvo, to zavisi od države. Vrednost ruda u Srbiji je oko 200 milijardi evra, ali se moraju poštovati principi zaštite. To je sad globalna priča, sad smo došli na granicu da ceo svet zna da se to mora preduzeti.

- Kod nas su ti izvori drugačiji. Zagovornici te priče o litijumu i bakru pokušavaju da uđu u politiku, da iskoriste neke druge interese, a država ne može da bude neodgovorna, da kaže istinu i bude jasna. Država kaže da jadarit, koga nema nigde u svetu, za nas je razvojna šansa, da Srbija uđe u zelenu agendu jer litijum služe za proizvodnje baterija i proizvodnju električnih vozila. To je mogućnost da imamo čitav lanac, od rudnika, do rafinerije, fabrike litijumskih baterija i električnih vozila", objasnila je Zorana.

Ministarka je naglasila da su plate u ovoj industriji od 5.000 do 12.000 evra.

Jedini uslov je da se poštuju svi principi zaštite životne sredine i svi zakoni su vrlo jasni i striktni, ne samo naši, već i evropski, naglasila je Mihajlovićeva i dodala da će građani biti upoznati sa tematikom, a da će onda kako je predsednik Srbije najavio, organizovati referendum na kome će građani imati poslednju reč.

- Na nama je da li ćemo to da iskoristimo ili ne. Niko danas tačno ne zna kako će izgledati zaštita, jer studije o uticaju na okolinu još nisu gotove. Optužbe u vezi zagađenja su previše, kad studija bude gotova bie potpuno javna, i svako m će se objansiti. Tek onda možemo da vidimo šta hoćemo ili nećemo. Za sad znam da ćemo imati ako bude, rudnik digitalizovan i podzemni, da je u pitanju nova tehnologija, da je otpad u čvrstom obliku, da nema prženja jadarita na 1200 stepeni.

- Kod nas imate istinske borce za prirodu,a i one koji koriste priču o bilo čemu i ekologiju d auđu u politiku. Imate razne Ćute, a ja mislim da nisu dobri oni što šire paniku.

- Sada je Transportgas odvojen od Srbijagasa. Bajatović je došao spreman na sastanak i nije bilo problema. U Srbiji je cena gasa za industriju najviša u Evropi, a to ne možemo da imamo. Ima tu još puno posta, ali verujem da će biti efikasnije gasifikacija. Isto je i sa EPS-om, mi nismo svesni kolika su ulagnaja potrebna u distribuciji. NIje se dovoljno ulagalo i održavalu, uložićemo puno novca u mrežu da ne nestaje struja. Više bi volela da umesto Bajatovića imam nekog i SNS, i obrnuto, ali moraju da se poštuju odluke Vlade.

- Ako verujete u ono što radite, ne dotiču vas mnogo napadi. To je deo naše političke scene, a onaj ko nije spreman da to otrpi ne treba da bude u politici.

- Mislim da je Šapić dobrodošao, i svako ko hoće da zajedno radimo za građane. NIje jednostavno kada novi ljudi ulaze u stranku, i ja sam 2010. došla u SNS, bilo je puno otpora. Ali raidćemo zajedno svakako. Šapić je uspeo da ostvari rezultat na Novom Beogradul to nije tako jednostavno, drago mi je da je deo SNS i da je to mudra odluka.

- Često slušam Šešelja i čudim se kako SRS misli da može da utiče na našu zemlju sa 2% glasova, a oni čak ni cenzus nisu prošli, njihovo vreme je prošlo. A nisam ja jedini o kome Šešelj piše knjige, a njegova priča o meni kao američkom špijunu, na koji nisam reagovala kad se pojavila, ali ja radim za svoju zemlju. Odnosi sa ambasadorima nisu tajna, mi radimo sa kompanijama iz sveta, sa njima dolaze i ambasadori. Svi imaju dobre odnose sa svima.

- Očekujem da na sledećim izborima građani daju poverenje SNS i Aleksandru Vučiću. MIlsim da se sad vidi stabilnost i da smo se pokazali u krizama da možemo.

- MIslim da sam napravila rezultate, a mislim da ne moram da budem negde, ima mladih ljudi u SNS koji mogu da vode resore.

- Ljude nervira rodna ravnopravnost, ali kad pričamo o nasilju onda ljud drugačije reaguju. Ali na lokalu nema dovoljno žena i one nisu svuda plaćene kako treba, negde smo na sredini.

- Zakonom je dozvoljeno da na primer ako žena neće da se zove ministarka, može da se zove ministar.

Ministarka Zorana Mihajlović važi za negovanu ženu, a u medijima joj se često spočitava to da dosta novca troši na gerderobu, torbe, šminku...

- Šminka me moja prijateljica dugi niz godina. Nije joj teško i mnogo joj hvala za to. Ona stvarno dolazi ujutro, ona me našminka, je ne umem. Probala sam, učila sam, ali to nije to. Mislim jeste, ukoliko nemam slikanje ili neku emisiju, ali pošto sad gotovo svaki dan imam takve stvari, ona dolazi da me našminka i to ne traje dugo a je se lepše osećam, objasnila je ona.

Ministarka je dodala da je i u srednjoj školi vodila računa o koži, kosi, garderobi, bez obzira na kilažu.

- Jednostavno sam takva, ne umem to da objasnim. Ne mislim da je to loše iako je često bilo negativno komentarisano, objasnila je Mihajlovićeva.

Ministarka energetike i rudarstva otrkila je da ne stavlja botoks, ali da ima život van politike i posla.

-Taj posao je briga o meni. Svako ima različita zadovoljstva i želje. Mislim da može da se posmatra i ovako, da li bi bilo bolje da sam zarozana, da ne vodim računa o sebi, da mi je iscepana košulja. Ja predstavljam svoju državu i na taj način, na najboklji mogući način. Biću uredna, vodiću računa da sve bude skladno i da nema izraza, naglasila je ministrka i dodala da je građđanima mnogo važnije da se grade puteve, železnice, aerodromi.

