NE IDEM NA BOTOKS, ŠMINKERKA MI DOLAZI U PET UJUTRO! Ministarka otvoreno o kritikama da mnogo troši na garderobu, torbe, šminku...

Ministarka Zorana Mihajlović važi za negovanu ženu, a u medijima joj se često spočitava to da dosta novca troši na gerderobu, torbe, šminku...

"Šminka me moja prijateljica dugi niz godina. Nije joj teško i mnogo joj hvala za to. Ona stvarno dolazi ujutro, ona me našminka, je ne umem. Probala sam, učila sam, ali to nije to. Mislim jeste, ukoliko nemam slikanje ili neku emisiju, ali pošto sad gotovo svaki dan imam takve stvari, ona dolazi da me našminka i to ne traje dugo a je se lepše osećam", objasnila je ona.

Ministarka je dodala da je i u srednjoj školi vodila računa o koži, kosi, garderobi, bez obzira na kilažu.

"Jednostavno sam takva, ne umem to da objasnim. Ne mislim da je to loše iako je često bilo negativno komentarisano", objasnila je Mihajlovićeva.

Ministarka energetike i rudarstva otrkila je da ne stavlja botoks, ali da ima život van politike i posla.

"Taj posao je briga o meni. Svako ima različita zadovoljstva i želje. Mislim da može da se posmatra i ovako, da li bi bilo bolje da sam zarozana, da ne vodim računa o sebi, da mi je iscepana košulja. Ja predstavljam svoju državu i na taj način, na najboklji mogući način. Biću uredna, vodiću računa da sve bude skladno i da nema izraza", naglasila je ministrka i dodala da je građđanima mnogo važnije da se grade puteve, železnice, aerodromi.

(Kurir.rs)