BOŠKO OBRADOVIĆ: Na sastanku Radne grupe za međustranački dijalog bilo je sukoba mišljenja, ali uskoro predlozi

BEOGRAD - Lider Dveri Boško Obradović ocenio je danas da je sastanak Radne grupe za međustranački dijalog na kojem su bili urednici RTS-a i RTV-a bio do sada najduži, ali i najteži po sadržaju, navodeći da je bilo žestokog sukoba mišljenja između predstavnika javnih servisa i predstavnika opozicije o zastupljenosti opozicionih stranaka.

Obradović je rekao da je opozicija nezadovoljna svojom zastupljenošću u informativnim programima, međutim, naveo je i da postoji, kako je rekao, "dobra vest", a to je da će u narednih nekoliko nedelja stići konkretni predlozi od urednika ovih medijskih kuća.

"Radi se i o RTS-u i RTV-u, kako to naše nezadovoljstvo može da se prevaziđe, a to znači kako da na javnim medijskim servisima imamo više političkih sadržaja, da opozicija predstavi svoj program i da se obezbedi kakav-takav ravnopravni medijski tretman svih budućih učesnika na izborima, i to ne samo u vreme kampanje", rekao je Obradović novinarima.

foto: Dragana Udovičić

On je najavio da Radna grupa već u petak nastavlja sa narednim tačkama dok se čekaju odgovori urednike javnih servisa.

"Dogovorili smo dinamiku da do kraja juna završimo sve tri preostale tačke koje se tiču izbornog postupka, izbornog dana i finansiranja izbornih kampanja", naveo je Obradović.

Kaže da se kao ova tema pojavila ponuda Radnoj grupi, odnosno mogućnost da se održi posebna sednica sa predsednikom Aleksandrom Vučićem na temu Kosova i Metohije i svega što će se dešavati u Briselu.

"Svi mi u nastupajućem periodu ćemo odgovoriti da li je to za nas prihvatljvo, i kada i kako će doći do jednog takvog razgovora sa vanparlamantarnom opozicijom na temu KiM", rekao je Obradović.

On je istakao da je zatraženo i posebno tretiranje teme KiM na medijskim servisima, odnosno da ima više emisija koje će biti posvećene toj temi, a u kojima bi opozicija mogla da se oglasi po tom pitanju.

(Kurir.rs/Tanjug)