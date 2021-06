PREDSEDNIK OPŠTINE SREBRENICA MLADEN GRUJIČIĆ ZA KURIR: Presuda Mladiću je sramna, neće doprineti pomirenju u BiH

Svi u opštini znali su da ne može Tribunal da donese drugačiju presudu nego osuđujuću za srpski narod. To su znali i Bošnjaci, tako da to nikog nije iznenadilo

Predsednik opštine Srebrenica Mladen Grujičić kaže da je presuda Ratku Mladiću, nekadašnjem generalu oružanih snaga VRS, za genocid u Srebrenici unapred dogovorena, bez uzimanja u obzir dokaza koji pokazuju da navodi tužilaštva nisu istiniti.

U razgovoru za Kurir, Grujičić kaže da nije bilo provokacija u ovoj opštini ni sa čije strane nakon izricanja presude, jer su svi, i Srbi i Bošnjaci, očekivali takav ishod.

Kako ocenjujete presudu Ratku Mladiću?

- Većina javnosti u Srebrenici, a i šire, ocenjuje ovu presudu pre svega sramnom, a onda i političkom, unapred dogovorenom, bez uzimanja u obzir bilo kakvih činjenica i dokaza koji pokazuju da navodi koji su do sada bili prezentovani u tužilaštvu nisu istiniti, ili su u velikoj meri izmišljeni. Tako je Haški tribunal pokazao i razlog svog formiranja - da se optuži srpski narod, da se proglasi genocidnim ili krivim za nešto što nije počinio.

Šta kažete na izdvojeno mišljenje predsedavajuće Apelacionog veća suda - da nije dokazano da je Mladić počinio genocid u Srebrenici?

- To je glas razuma u celom ovom procesu kad je u pitanju suđenje Mladiću, ali to se može isto tako pripisati i drugim optužnicama koje su vezane za Srebrenicu. Sve su one, maltene, prepisane jedna od druge, za sve generale koji su branili srpski narod u Republici Srpskoj. Ovo izdvojeno mišljenje pokazuje da je onaj ko je hteo da se bavi ovim predmetom i da dokazuje istinu mogao doći do potpuno suprotnih činjenica nego što je to od samog početka bilo zacrtano i na kraju se ispostavilo da je tako moralo biti.

Mladić je osuđen, između ostalog, i za genocid u Srebrenici. Kakve su reakcije građana u ovoj opštini?

- Svi u opštini, a i šire, znali su da ne može Haški tribunal da donese drugačiju presudu nego osuđujuću za srpski narod. To su znali i Bošnjaci, da se tu neće ništa promeniti od onog što je već bilo pripremljeno odavno kad je u pitanju Srebrenica, tako da to nikog nije iznenadilo i svi su to primili bez ikakvog iznenađenja. Ipak, ono što ostaje kad je u pitanju srpski narod, to je žal. Jedna nemoćnost da se bilo šta promeni bez obzira na činjenice i materijalne dokaze koji su u mnogo slučajeva, pa i ovom poslednjem, demantovali sve ono što je stavljano na teret generalima i svima onima koji su osuđeni iz redova srpskog naroda.

Kakva je atmosfera u Srebrenici nakon presude Mladiću? Da li je bilo nekih provokacija?

- Ovo nije bilo neizvesno da bi Bošnjaci slavili nakon presude. Oni su znali kako će se odvijati, kao, uostalom, i svaki proces do sada, jer je Tribunal pokazao da je naklonjen Bošnjacima. Normalno je sve funkcionisalo. Međutim, ovakve presude, zasnovane na laži, neće doprineiti nekom temeljnijem ili dugoročnijem pomirenju kad je u pitanju BiH.

O SUŽIVOTU U SREBRENICI Pretrpeli smo tolika razaranja, a Srbi i Bošnjaci funkcionišu normalno Generalno, kako biste opisali suživot Srba i Bošnjaka u Srebrenici? - Srebrenica je jedna od retkih opština koja je pod ovolikom pažnjom svetske javnosti i gde se ovoliko neistine nadvilo, koja je pretrpela tolika razaranja i stradanja, a da funkcioniše normalno, pa čak i normalnije od nekih opština gde većinu čine ili Bošnjaci ili Srbi. Mi funkcionišemo sasvim normalno u celosti, ali tenzije se podižu kad se uplete Sarajevo - kad hoće na Srebrenici da poentira na rušenju Republike Srpske.

