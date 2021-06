MILOŠ GARIĆ I VLADE RADULOVIĆ O SASTANKU U BRISELU Kurti je iracionalan, mi nismo u ratu da bismo pravili mirovni sporazum!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti sastali su se juče prvi put u Briselu, čime je zvanično otpočela nova runda dijaloga Beograda i Prištine, ali su se odnosi vrlo brzo iznova zategli, a Kurti je umesto razgovora tražio međusobno priznanje.

Koje su crvene linije? Da li će krajem jula, kada je predviđen nastavak razgovora, biti pomaka? Dokle će Evropska Unija, koja se zalaže za vladavinu prava, da ćuti na kršenje istog u okviru Briselskog sporazuma? Na ta i mnoga druga pitanja u "Pulsu Srbije" odgovaraće Miloš Garić, urednik portala "Kosovo onlajn" i Vlada Radulovića, vojno-politički analitičar.

foto: Printscreen/Kurir TV

- Jučerašnji sastanak u Briselu se završio možda i u nekakvom najboljem scenariju, pod okolnostima pod kojima su se sreli Kurti i Vučić. Znamo da je Kurti sklon ekscesijama, opstrukcijama. On je pokušao da isprovocira i dovede do jedne atmosfere koja njemu ne odgovara. On pokušava da kaže da je Beograd kriv što dijalog ne uspeva i da Beograd donese odluku koja će doneti odluku da to dijaloga ne dođe. Kurti je nepredvidim političar, stalno provocira - naveo je Miloš Garić.

foto: Printscreen/Kurir TV

- Evropska Unija se pokazala kao nedovoljno sposobna da uradi nešto po pitanju Kosova i Metohije. Albanska strana nije uradila ništa od stavki iz briselskog sporazuma - naveo je Radulović.

Šta je mislio kada je Vučić rekao da je zabrinut za Srbe na Kosovu?

- Kurti je pomenuo neki mirovni sporazum koji navodno govori o tome da se Srbija i Kosovo ne napadaju. Onda kroz to vidite da taj čovek nije politički. Mi nismo u ratu, a on forsira priču o mirovnom sporazumu. Da li je onda moguće da se Albanci na Kosovu ponovo dohvate oružja - naveo je Garić i dodao:

- U ovom momentu kada pogledamo sa kakvim ljudima razgovaramo u Prištini, zaista postoji i deo mogućnosti da se oni odluče i na neke ekstremne poteze ne bi li svoju poziciju ojačali - rekao je Garić

Albancima na Kosovu smeta srpsko kulturno nasleće, naveo je Radulović.

- Kurti je rekao da ne podnosi Kosovsku zastavu, poštuje samo Albansku. Kurti predvodi fanatičan pokre - kaže Radulović.

(Kurir.rs)