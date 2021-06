VOJSKA SE SPREMILA DA SRUŠI SLOBIN HELIKOPTER! Pavković otkrio šok detalje transporta za Hag, Koštunica reagovao U POSLEDNJI ČAS!

Helikopter u kom je na Vidovdan 2001. godine bio Slobodan Milošević, bivši predsednik SRJ, a kojim je odvezen u Hag, trebalo je da bude srušen i Vojska je već imala plan i "lovce" na u pripravnosti, obelodanio je Nebojša Pavković, nekadašnji načelnik Generalštaba VJ. Međutim, Vojislav Koštunica, tadašnji predsednik SRJ, iako je usmeno načelno pristao, na kraju nije dao zvanično odobrenje da se tajni plan i spovede. Prema Pavkovićevim rečima, nije mu se više ni javio na telefon.

Dok ti gledaš TV...

Pavković je u intervjuu za portal NSPM opisao šta se dešavalo tog 28. juna. - Još jednom ponavljam da niko iz vojske nije znao da će Milošević biti isporučen sudu u Hagu.

Tog dana, na Vidovdan, oko 17:00 časova bio sam u rezidenciji u ulici Andre Nikolića, kada me je pozvao Kosta Čavoški i pitao šta radim. Kada sam mu odgovorio da gledam televiziju, rekao mi je: "Dok ti sediš i gledaš televiziju, ovi ti hapse i izručuju vrhovnog komandanta Haškom tribunalu". Pitao sam: ko hapsi i gde se to dešava. Objasnio mi je da Miloševića trenutno vode iz zatvora...

foto: Nebojša Mandić

Odmah sam nazvao generala Đakovića, načelnika Uprave bezbednosti. Niko ništa nije znao o tome. U tom momentu pozvao je me doktor Zdravko Mijailović, načelnik Kardiološke klinike na VMA, i rekao da sa vrha zgrade VMA gleda kako su u krug Instituta bezbednosti, gde je sada BIA, sleteli helikopteri i da vidi kako vozila dovoze Slobu, izvode iz "marice" i uvode u helikopter. Sa Zdravkom u društvu bio je i moj kum iz Ćuprije Dušan Mandić, koji je to potvrdio - rekao je Pavković i nastavio: - U isto vreme pozvao me je i predsednik Koštunica. Kada sam mu rekao šta se događa, rekao je da o tome ne zna ništa i pitao da li možemo to da sprečimo i kako. Odgovorio sam da možemo da podignemo dežurne lovce i prisilimo helikopter da sleti...

Obećanje

Na pitanje novinara šta ako pilot helikoptera odbije da sleti, Pavković je rekao: - Jedina mogućnost je rušenje helikoptera! Upitan šta mu je na to rekao Koštunica, Pavković je kazao:

foto: Printscreen/Youtube

- Odgovorio mi je da budemo spremni i da će mi javiti šta da radim. Odmah sam nazvao načelnika Sektora za RV i PVO, generala Branislava Petrovića i naredio da dežurni par lovaca stavi u najviši stepen pripravnosti, da se pripreme 2-3 transportna naoružana helikoptera, u slučaju potrebe, i da hitno preko kontrole letenja spreči let svih helikoptera i aviona sa aerodroma ''Surčin'', koji nemaju dozvolu za letenje.

Naredio sam da o tome izvesti komandanta RV i PVO, generala Smiljanića, i Operativni centar RV i PVO, da prenese da ću im se lično javiti, čim dobijem stavove za postupanje od predsednika Koštunice...Pošto me predsednik Koštunica nije zvao kako je obećao, pozvao sam ga da bih ga izvestio o poletanju helikoptera i da dobijem naređenja o daljem postupanju. Međutim, niko se nije javljao na telefon.

Pošto nisam dobio vezu sa predsednikom, koji je jedini nadležan da izda naređenje za upotrebu avijacije, ja a ni bilo ko iz VJ nismo mogli da odlučimo da angažujemo avijaciju za sprečavanje helikoptera koji je prevozio Miloševića.