KARLA DEL PONTE JE REKLA ONO ŠTO SU SVI ZNALI Goran Petronijević: Madlen Olbrajt je direktno naredila da se Haradinaj oslobodi

Priznanje bivše glavne tužiteljke Haškog tribunala Karle Del Ponte, da ju je tadašnja američka državna sekretarka Medlin Olbrajt upozorila da "bude oprezna u slučaju bivšeg komandanta OVK Ramuša Haradinaja", otvara pitanje da li je i aktuelno Specijalno tužilaštvo u Hagu za zločine OVK počinjene na Kosovu izloženo sličnim uticajima. Na tu temu Kosovo onlajn je razgovarao sa dva iskusna beogradska advokata Tomom Filom i Goranom Petronijevićem.

Petronijević kaže da pritiske treba očekivati u kasnijoj fazi izvođenja i ocene dokaza, dok Fila ukazuje da za taj vid pritisaka na Specijalni sud i nema potrebe jer on radi po zakonima koje je izglasala Skupština Kosova.

"Svi su znali ovo što je Del Ponte rekla“, kaže Petronijević, ubeđen da Del Ponte i nije u potpunosti i najiskrenije prenela kako je izgledao razgovor sa tadašnjom državnom sekretarkom SAD Medlin Olbrajt.

Organizovana kriminalna grupa

"To upozorenje - biće nemira na Kosovu - oni daju na drugačiji način. To bude u formi direktnog naređenja. Da se Ramuš Haradinaj oslobodi. Tu je razlika između onoga što ja verujem da je bilo u tim razgovorima i onoga što Del Ponte govori. A, da bi Haradinaja oslobodili, prethodno su morali da ga puste da ode na Kosovo i da pobije i zastraši svedoke. I tu se vidi organizovana kriminalna grupa od Stejt dipartmenta, preko Tužilaštva Tribunala do Ramuša Haradinaja i neposrednih izvršilaca koji su likvidirali više svedoka“, navodi Petronijević.

Petronijević o izručenju Morine

On kaže da se potpuno vraća na skepsu koju je izneo pre pet godina kada je osnivan Specijalni sud za zločine na Kosovu, kada je rekao da uopšte ne veruje u mogućnost da on uspostavi bilo kakvu pravdu i da primeni pravo, već da je to mehanizam koji će u jednoj fazi da služi za pritisak i sklanjanaje OVK kadrova koji ne slušaju svoje gazde, dok će se u drugoj fazi "prati" njihove biografije.

Karla Del Ponte je juče u intervjuu za nemački "Špigl" izjavila da joj je bivša američka državna sekretarka Medlin Olbrajt uputila upozorenje da bude oprezna u slučaju bivšeg komandanta OVK Ramuša Haradinaja ili će biti nemira na Kosovu.

Pomilovanja i uslovni otpusti

Da za ovaj vid pritisaka na Specijalni sud i nema potrebe, smatra advokat Toma Fila, jer kako kaže za Kosovo onlajn, dok je Haški tribunal koliko, toliko bio međunarodni sud, Specijalni sud radi po zakonima Kosova koje je izglasala Skupština Kosova.

"Naši ljudi osuđeni u Tribunalu robijaju po celom svetu, a ako Specijalni sud nekog i osudi oni će kazne služiti na Kosovu u svojim KP domovima, gde će svakog petka imati vikend koji će trajati do četvrtka, pa onda u petak ponovo. Dobijaće pomilovanja, uslovne otpuste i druge stvari“, navodi Fila.

Sporno je, kaže, i da li će doći do osuđujućih presuda, jer on veruje da će se procesi odlagati i odlagati, u iščekivanju da se dobije nezavisnost Kosova.

Povodom razgovora sa Medlin Olbrajt, o kojem je Del Ponte govorila za Špigl, Fila napominje da je u to vreme postojao strah od Haradinaja koji je gangster, kao i da je postojala opasnost ne samo da će se nešto desiti na Kosovu, nego i za život Karle Del Ponte.

(Kurir.rs/Kosovo-online.com)