ANTISRPSKA REZOLUCIJA O SREBRENICI: Milan Knežević, Marko Kovačević i Jovan Janjić u Usijanju dana KRIVOKAPIĆ JE IZGUBIO KOMPAS

Skupština Crne Gore je u četvrtak uveče na predlog premijera Zdravka Krivokapića i uz podršku opozicionog DPS Mila Đukanovića opozvala ministra pravde Vladimira Leposavića i izglasala Rezoluciju o zabrani negiranja genocida u Srebrenici.

Za smenu Leposavića glasala su 43 poslanika, 27 je bilo protiv, dok je uzdržano bilo 10 poslanika. Nakon takve odluke parlamenta Demokratski front je najavio bojkot.

04:42 USIJANJE DANA: ANTISRPSKA REZOLUCIJA O SREBRENICI! Marko Kovačević: Ova rezolucija je vrh mača koji treba zariti u Srbiju!

Da li je ovo kraj vlade premijera Zdravka Krivokapića ili početak novog političkog delovanja Crne Gore?

Gosti "Usijanja dana" su Milan Knežević poslanik Demokratskog fronta, Marko Kovačević gradonačelnik Nikšića i Jovan Janjić pravnik, kulturolog i pisac. Voditelj i urednik emisije je Jelena Pejović.

- Osećam se razočarano, obzirom da sam jedan od onih koji se borio za novu vlld na čelu sa Krivokapićem koji je obećao da će poštovati principe Crne Gore, a sad je označio srpski narod i Srbiju kao genocindu, kroz nepotrebnu rezuluciju. NIsam iznenađen jer je Krivokapić još prvih dana septembra sa Abazovićem i Bečićem potpisao sporazum o prihvatanju međunarodnih obaveza. Krivokapić je objasnio smenu Leposavića ovim, a ako bi uporedili spoljnu politiku Đukanovića vidi se da nema razlike.

Mi od DPS nismo očekivali ništa dobro, ali Krivokapić nije imao pravo zbog 130 000 glasova, ovako je stvorena osnova za ukidanje Republike Srpske, to treba da se usvoji i u ustalim regionalnim parlamentima. Mislim da je otovrena Pandorina kutija. DF je juče napustio skupštinu, ja sam Krivokapiću rekao da ukoliko izglasa rezoluciju i smeni Leposavića sa DPS on više nije premijer onoga naroda koji gaje glasao injegovo ponašanje ukazuje da je potpuno izgubio kompas. DF je ovim izuzetno pogođen,mi već imamo zahteve građana za nove izbore i nove proteste, kaže Knežević.

- Sinoć se u Crnoj Gori desio neprijateljski čin, oni koji su digli ruku, digli su ruku na sebe, na Srbiju i sprski narod, na čast Crne Gore. Ovo je antinarodni puč, učinjeno je suprotno volji naroda iskazanaoj na izborima, ovo će imati dalekosežne posledice za CG, a to šteti i odnosima Crne Gore i Srbije, ja ne znam kako će se oni usuditi da se obrate Srbiji za bilo kakvu pomoć, mnogo je tu neprijateljskih stavova izneto, kaže Janjić.

- Crkva je verujući narod, ne samo sveštenstvo, čudne su i izjave Gojka Perovića, nema smisla to pranje ruku od Krivokapića, Crkva mora da se izjasni, ako ništa da se založi za slobodu volje, osnovni princip hrišćanstva, nije crkva dovela Krivokapića na vlast, a mnogo se veliča ulog amitropolita Amfilohija, on pre je poveo narod Joanikije, a vidi se da je greška što je podržao Krivokapića, kaže Janjić.

- DF je dao obećanje, mi smo srušili DPS misleći da rušimo i sve njihove vrednosti, a juče smo videli povampirenje tih vrednosti, na žalost sa našim partnerima. Oni su mislili da im DF treba samo kad potpisuju nešto što njima treba, a kad treba podržati DF, onda glasaju zajedno sa DPS. Naši poslanici su postupili juče časno, a sporan je i sam njen naziv, to je vrh mača koji treba zariti srpskom narodu. To su uradile naše kolege, mi ćemo prema njima se odnositi srpski, ljudski i branićemo se. 90-tih godina smo bili zajedno sa SRbijom i sa našim radimo, sad su neki izdali, treba da odvojimo izdajnike od onih koji to nisu, kaže Kovačević.

- NIje bio genocid u Srebrenici, a bio sam hapšen i ranije, za vreme DPS, pošto je od sinoć od strane jednog dela parlamenta ta politika legitimisana, pa ako jeste, neka tako bude. Videćemo šta će biti, kaže Kovačević.

- Krivokapić je poznat kao hodajući demanti, tako je dmeantovao svoje tvrdnju da mi hoćemo da ga oborimo sa DPS glasanjem juče, ispada da smo se mi dogovorilisa DPS da podržimo antisrpske i anticrnogorske inicijative. On je ranije bio funkcioner, više se sastajao puta sa Đukanovićem ranije. Ja sa i ranije bio hapšen i spreman sam na borbu, što se tiče moguće represije, nismo mu smetali da ga stavimo na vrh naše liste. Na žalost izneverio je i narod i SPC i našu listu, po meni on više ne može da bude na ovoj poziciji, kaže Milan Knežević.

- SPC je stalno na udaru dole, ti napadi nikad nisu prestajali, slobodoljubivi narod nije prestao da bude na udaru, sve se koristi za napad na crkvu, narod je prinuđen da se brani i on mora da se brani, svi koji su stali iza Krivokapića su prevareni, potrebno je spremati se za nove izbore, ovo je neodrživo stanje, kaže Janjić.

- Juče je stanje u CG jasno, sa dimaju izbor između DF i DPS, juče smo shvatili da ima samo dve politike, srpska i antisrpska, sad nek vide da li će ova vlada ostati uz glasove DPS, a na nama je da se spremamo a svaki vid delovanja, više ne treba da trpimo nikakva poniženja ni uslovljavanja, samo se od nas traži da se odričemo, a oni ništa, e neće moći tkao, ako im je miliji DPS da znamo protiv koga se borimo, kaže Knežević.

- Narod nekad mora da ustane, bez obzira kolika je sila, kao 1804. Dogorelo je do nokata, sad narod mora da ustane da se brani, ovde se ubija duhovno biće naroda koji sledi Njegoša, kaže Janjić.

- Ovakvi potezi u okruženje dešavaju se u koordinisanoj akciji, za očekivati je da će biti tih udara i dalje, a mi moramo da obratimo pažnju, da ojačamo, da znamo šta je šta. Naš narod mora da se odredi prema ratovima 990-tih, ako se donese prav aistina, a donošenjem ovakvih rezolucija ugrožava se sloboda govora, a kad nije uspela britanska rezolucija o genocidu sad pokušavaju da na mala vrata kroz parlamente balkanskih zemalja, kaže Janjić.

