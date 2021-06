ALEKSANDAR GRUŠKO: Najdublji interes Rusije je mir na Balkanu, Zapad podstiče Prištinu da sabotira mirno rešenje za KiM

BEOGRAD - Najdublji interes Rusije je mir na Balkanu, ali pokušaji Zapada da se formira vojska tzv. Kosova demotivišu Prištinu da traži mirno rešenje i podstiču je da sabotira sprovođenje svih sporazuma, izjavio je danas zamenik šefa ruske diplomatije Aleksandar Gruško.

"Smatramo da se moraju poštovati svi sporazumi koji su do sada bili postignuti u vezi s normalizacijom situacije, uključujući one koje se odnose na vojna pitanja. Vidimo da dolazi do erozije Rezolucije 1244 (Saveta bezbednosti UN) upravo u tom vojnom segmentu, i smatramo veoma opasnim pokušaje zemalja Zapada da se formira vojska tzv. Kosova umesto snaga bezbednosti, čija je funkcija precizirana tom rezolucijom", rekao je Gruško u intervjuu za Sputnjik.

To je, kako je dodao, destabilizirajući faktor kojim se stvara ne samo vojna pretnja stanovništvu, nego i u potpunosti demotiviše kosovska delegaciju da ide putem traganja za mirnim rešenjem uzimajući u obzir realnosti na terenu.

"To je i podsticaj da se sabotira sprovođenje svih ranije postignutih sporazuma, uključujući Briselski, formiranje ZSO i sve drugo što je trebalo da olakša život ljudi na terenu i da osigura garancije bezbednosti", rekao je ruski zvaničnik.

foto: Printscreen YouTube/ Россия 24

On je istakao da su Srbija i Rusija jedinstvene kada je reč o oceni geopolitičkih procesa u svetu te da prijateljstvo dve zemlje nije upereno ni protiv koga.

Na pitanje kakvu će poruku preneti u Moskvu nakon susreta s predsednikom Aleksandrom Vučićem u Beogradu, Gruško odgovara: "Nema nikakvih tajni, razgovori su prošli u dobroj, otvorenoj atmosferi, postoji bliskost u stavovima po čitavom nizu regionalnih problema, jedinstveni smo kada je o reč o oceni geopolitičkih procesa u svetu".

"Konstatovali smo da naši srpski prijatelji pridaju veliki značaj nedavno održanim razgovorima predsednika Rusije Vladimira Putina i predsednika SAD Džozefa Bajdena i dogovorili se da ćemo i dalje maksimalno razvijati politički dijalog, ekonomske, kulturne i duhovne veze. Suđeno nam je prijateljstvo, a to prijatelstvo nije upereno ni protiv koga. Najdublji, suštinski interes Rusije je mir na Balkanu", rekao je Gruško.

Gruško se tokom posete Beogradu osim sa predsednikom Aleksandrom Vučićem sastao i sa predsednikom Skupštine Ivicom Dačićem, patrijarhom Porfirijem i ministrom spoljnih poslova Srbije Nikolom Selakovićem.

(Kurir.rs/Tanjug)