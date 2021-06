IVICA DAČIĆ: Znatno ojačana spoljnopolitička pozicija Srbije, vratili smo se kontinuiranom državnom politikom

Važno je da politička scena u Srbiji bude postojana i stabilna, a mi smo mnogo ojačali spoljnopolitičku poziciju Srbije u odnosu na 2012. godinu, izjavio je danas predsednik Narodne skupštine Srbije, Ivica Dačić.

- Tada nismo mogli da vodimo razgovore o političkoj suštini, jer je zaključak tamo bio da je sve već rešeno - rekao je Dačić.

Komentarišući da se stiče utisak da sada nema uslovljavanja sa evrointegracijama, on je za Pink kazao da se sada to radi preko otvaranja poglavlja i konstatacija da je važno da dođe do napretka u dijalogu.

- Teško im je da obrazlože da Srbija nešto neće kada je Srbija veoma konstruktivna - kazao je on.

Dačić je istakao da je spoljnopoliticka pozicija sada mnogo jača nego 2012, a predsedik Vučić ima redovne kontakte sa predstavnicima najvažnijih država što ranije nije bio slučaj.

On je dodao da se ranije vodila politika koja je bila malo udaljena od tradicionalnih prijatelja, a nije se približavalo onima kojima bi trebalo jer se smatralo da su nam neprijatelji.

Dačić je ukazao i da se promenila politika prema tome ko je priznao ili nije priznao Kosovo, dodajući da ako smo krenuli od toga da je njih 110 priznalo, to je delovalo kao maltene izgubljena situacija.

- Vratili smo se kontinuiranom državnom politikom i zalaganjem i iz jedne izgubljene pozicije - istakao je Dačić i dodao da smo uspeli da 19 zemalja povuče priznanje.

On je naveo da su iz Prištine prvo omalovazavali taj proces da bi na kraju shvatili da je to ozbiljan politički proces.

Dačić je ukazao i da ako misle da odustanu od Vašingtonskog sporazuma, onda to mogu slobodo da učine ali da će to svakako biti na njihovu štetu.

