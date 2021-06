EKIPA: Sanda postavila muljatora iz JP "Resavica" za direktora DSS! Finansijski sahranio stranku, pa pobegao kod Vuka Jeremića!

- Vučković je kratko bio direktor DSS, ali je na tu funkciju izabran krajem 2014. kao potpuni anonimus u stranci. Da dobije direktorsku fotelju sugerisala je Sanda Rašković Ivić, tada predsednica stranke - kaže izvor Kurira iz DSS i dodaje:

foto: Marina Lopičić

- Posle smene rukovodstva sredinom 2016 i njenog isključenja iz članstva u stranci, formirana je komisija Predsedništva sa zadatkom da ispita rad direktora Zorana Vučkovića i utvrdi stvarno stanje finansija. Odmah po formiranju ove komisije, bez traženog polaganja računa, Zoran Vučković je podneo ostavku, napustio DSS i već više od četiri godine sa ovom strankom nema nikakve veze. Komisija i novi direktor su utvrdili da su Vučkovićeve aktivnosti kao direktora naneli DSS-u značajnu finansijsku štetu, ali da nije bilo elemenata krivičnog dela.

Vučković se kasnije, zajedno sa Rašković Ivić, pridružio Vuku Jeremiću u podizanju Narodne stranke.

foto: printscreen

Podsetimo, pripadnici MUP u saradnji sa BIA, po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal, uhapsili su pre nekoliko dana tri osobe zbog sumnji da su malverzacijama u vezi sa ugovaranjem kupovine vozila i radnih mašina oštetile JP za podzemnu eksploataciju uglja „Resavica" za oko 40 miliona dinara! Medu uhapšenima je i Zoran Vučković. Zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo zloupotreba položaja uhapšen je Marko Vuković (37), odgovorno lice JP „Resavica", a sa njim i Vladimir Perović (37), odgovorno lice preduzeca „Rembas trans d. o. o." Resavica, dok se Zoran Vučković (52), odgovorno lice „Imperija kompani A3 plus d. o. o." iz Beograda tereti za krivično delo pranje novca. Takođe, krivična prijava podneta je protiv 55-godišnjeg muškarca iz preduzeća „Rembas trans" zbog sumnje da je učinio krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Procenjuje se da ukupna šteta i protivpravna imovinska korist koju su navodno prisvojili „Imperija kompani A3 plus" i osumnjičeni Vučković iznosi 39.519.699,04 dinara. Osumnjičeni se terete da su u periodu od maja 2018. do novembra 2020. organizovali navodnu nabavku većeg broja autobusa i radnih mašina za potrebe preduzeća „Rembas trans d. o. o." iz Resavice od preduzeca „Imperija kompani A3 plus d. o. o." iz Beograda.

Istovremeno, JP za Podzemnu eksploataciju uglja „Resavica" je preduzeću „Imperija kompani A3 plus" na ime depozita kao garancije za realizaciju navedenog posla isporucilo ugalj iz svog proizvodnog asortimana, uplatilo novac i ustupilo potraživanja u ukupnom iznosu od 47.591.172 dinara, iako preduzeće „Imperija kompani A3 plus" nije izvršilo ugovorenu isporuku vozila i radnih mašina, već je isporučilo samo jedan autobus. Na taj način oni su, kako se sumnja, oštetili JP za PEU „Resavica" za ukupno 39.519.699 dinara i omogućili sticanje protivpravne imovinske koristi preduzeću „Imperija kompani A3 plus" Beograd u iznosu od 24.519.699 dinara, kao i sticanje protivpravne imovinske koristi odgovornom licu preduzeća „Imperija kompani A3 plus d. o. o." Beograd.

Kurir.rs