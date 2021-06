Apsolutna pobeda SNS kandidata na izborima za Mesne zajednice u Valjevu

Na danas održanim izborima za 13 saveta mesnih zajednica u gradu Valjevu sve mandate (83 od 83) su osvojili kandidati koje je podržala Srpska napredna stranka. Pravo glasa imalo je 6065 biraca a svoje pravo je iskoristilo 3127 biraca sto je 51.56% ukupne izlaznosti.Biracka mesta su otvorena u 8h ujutro i glasalo se do 20h uveče bez bilo kakvih zabeleženih nepravilnosti u toku izbornog procesa.Ono sto je neocekivano jeste to sto je na izborima za savete MZ izaslo 1221 birac više nego na lokalnim izborima prošle godine.Ovo je još jedan dokaz velikog poverenja gradjana Valjeva lokalnoj politici razvoja grada uz bezrezervnu podrsku vlade republike Srbije -izjavila je Jelena Nikolic Lekić poverenik GO SNS Valjevo.

Kurir