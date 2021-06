HRVATSKI ISTORIČAR SPUSTIO JADRANKU BARJAKTAROVIĆ: Šarić se osvrnuo na ustaški pir usred Nikšića! (VIDEO)

Crnogorci su uvek imali samo srpski identitet, i to je nacija za koju se zna i dan i sat kada su nastali, poručuje hrvatski istoričar Goran Šarić, koji se osvrnuo na sramne napade na Srbiju, ali i dešavanja i tenzije u Crnoj Gori.

Šarić ističe da je pominjanje genocida u Rezoluciji o Srebrenici koja je usvojena u Crnoj Gori jedna stigmatizacija Srbije

On govori da kada se gleda genocid kroz prošlost, ne može da se izostavi stotine hiljada ubijenih Srba od 1941. do 1945. a tu je bilo i Crnogoraca. On dodaje, da skupštinu nije interesovalo nešto tako, već su se fokusirali samo na Srbe kao "genocidan narod".

- Srbi su odavno nazvani kao negativci, i na tome se radi. Imate primer hrvatskog ministra koji traži od zemalja EU koje još nisu priznale tzv. Kosovo da ih prizna, a zašto? Zato što mu je to neko rekao - napomenuo je Šarić.

Kako navodi, Crnogorci su, prema istraživanjima, uvek imali samo srpski identitet, i to je nacija za koju se zna i dan i sat kada su nastali.

- Uvek imate politiku velikih sila, da Srbiji ne daju izlaz na more. Vi ako uzmete najstarije dokumente, recimo Ajnharda, u osmom i devetom veku, on govori "Narod Srba koji zauzima najveći deo Dalmacije". Gde su danas ti Srbi? Stvara se identitet na antisrpstvu - rekao je Goran Šarić.

Povodom pevačice Jadranke Barjaktarović koja je u Nikšiću pevala pesme Marka Perkovića Tompsona, Šarić nju naziva paradigmom, koja je, kako napominje nebitna, već je nešto drugo pozadina.

(Kurir.rs)