PODMUKLO! Skandalozna ucena iz Hrvatske: Srbija mora da prizna genocid u Srebrenici da bi ušla u EU! ČITAJTE U KURIRU

Vlast u Hrvatskoj ne prestaje sa upornim provokacijama, pa sada traže od Srbije da prizna genocid u Srebrenici kako bi postala članica EU! To je, naime, u Luksemburgu poručio ministar spoljnih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman.

On je naveo da Srbija, na svom putu prema EU, treba da pokaže suštinski i održiv napredak u temeljnim područjima i da pokaže volju za ispunjavanje svih potrebnih kriterijuma.

Kompletan tekst OPŠIRNO pročitajte u današnjem štampanom izdanju KURIRA.

foto: Kurir

U DANAŠNJEM ŠTAMPANOM IZDANJU KURIRA PROČITAJTE:

RUČAK ZA 330 DINARA

Ivica Dačić prvo ide u skupštinski restoran, pa tek onda u kabinet!

RADNIK KOJI PRSKA KOMARCE ZA KURIR

Niko se ne plaši upotrebe repelenata ili kućnih aparata sa hemijom, a plaše se nas!

SVE UČESTALIJI NAPADI NA RADNIKE KOJI PRSKAJU KOMARCE!

OPASNO: Očekuje se pojava komaraca koji prenose VIRUS Zapadnog Nila!

NAPADAJU NAS KOMARCI KOJI SU AKTIVNI CELOG DANA I OSTAVLJAJU INTENZIVNIJE PEČATE NA KOŽI

Evo gde će se danas zaprašivati!

PROBLEM KOJI NAS MUČI PRE PUTA I MOŽE DA NAM POKVARI PUTOVANJE

Evo zbog čega se javlja i kako se leči PUTNIČKA DIJAREJA

POSKUPLJUJU SIREVI, PAVLAKA I KISELO MLEKO?

Zahtev farmera je opravdan, ali prerađivači trošak neće pokrivati DIZANJEM CENE MLEKA

POTPREDSEDNICA STRANKE SLOBODE I PRAVDE IZGUBILA KOMPAS:

Marinika Tepić priziva haos i nerede u Srbiji

MALA MATURA

Maturante preznojili Ćopić i Ćirilo i Metodije, MUKE IM ZADALA I GRAMATIKA

DARKO LAZIĆ ŠETA NOVU RIBU

Danas je ona, sutra će biti neka druga! Barbara preslikana Marina, pogledajte njene izazovne fotke

JEZIVO! UGLJENISANA TELA SUPRUŽNIKA NAĐENA U KUĆI!

Majka: Sigurna sam da mi je zet ubio ćerku i sebe!

DETALJI ULIČNE TRKE U NOVOM PAZARU

Nekoliko sati posle trke vozači uhapšeni i kažnjeni

PRETUKAO INVALIDA ZBOG SVAĐE U SAOBRAĆAJU

Sin odbranio oca, napadač pobegao pre dolaska policije

EKSKLUZIVNO! ZUBIN MEHTA STIŽE U BEOGRAD

S Beogradskom filharmonijom na Kolarcu nastupa 10. jula!

NE PROPUSTITE

DANAS DVA POKLONA U KURIRU – DODATAK ZDRAVLJE I DODATAK TURIZAM!

Saznajte sve o onome što vas muči, a doktori nisu stigli da vam kažu

Danas ćete uz dnevne novine Kurir dobiti na poklon dodatak Zdravlje! Tema ovog broja su EDEMI.

Prof. dr sc. med. Rajko Hrvačević, jedan od najboljih specijalista interne medicine kod nas i u međunarodnim okvirima, supspecijalista nefrologije, objašnjava uzroke otoka i upozorava da njihovo prisustvo u velikom broju slučajeva zahteva medicinsko ispitivanje. Ne lečite se sami, a dok ne odete kod lekara - ne boravite na suncu!

Zašto sve veći broj ljudi ima SINDROM NEMIRNIH NOGU, neurološki poremećaj čija je podloga narušena ravnoteža dopamina, ali i kako možete da se rešite pravog darmara u krevetu upućuje vas dr med. Katarina Milisavljević iz Univerzitetskog bolničkog medicinskog centra "Bežanijska kosa".

Milka Raičević, dijetetičarka, nutricionistkinja i aromaterapeutkinja objašnjava DA LI SE LEKOVI UZIMAJU UZ OBROK, KOJA HRANA POMAŽE VEĆOJ PRODUKCIJI SPERMATOZOIDA, ŠTA TREBA DA KONZUMIRAJU OSOBE SA OSTEOPOROZOM...

Tu su u i najbolje VEŽBE ZA RAMENA. Ana Jovičić, strukovni fizioterapeut, savetuje kako da u našem najpokretljivijem, ali i najnestabilnijem zglobu održite cirkulaciju, mobilnost i snagu. Dragan Lončar, koji je prvi u Srbiji počeo da uvodi standarde evropskih i svetskih asocijacija u podučavanju joge, pita ŠTA JE ZA VAS PRAVI ODMOR. Pre ili kasnije, doći ćete i sami do odgovora da su to spokoj i ispunjenost. Ka tome svi težimo, a tu se uklapa i joga kao metod da to i postignemo.

MIRISNI I MEDONOSNI CVETOVI LIPE mogu se upotrebiti na mnogo načina. Koje sve moći lipa poseduje, kada treba da berete cvet, kako da napravite sirup koji je idealan za letnju žegu i kako da spremite ovu fantastičnu biljku za zimu i ostanete zdravi, upućuje vas Dušan Todorović, nutricionista i dijetetičar. On zna najbolje - nije džabe član seniorske reprezentacije Srbije u bejzbolu!

Ne smete da izostavite ni tekst KAKO DA MOTIVIŠETE BLISKU OSOBU DA POTRAŽI POMOĆPSIHOLOGA ILI PSIHOTERAPEUTA. Mr Anđelka Jelčić objašnjava do detalja šta treba da radite, kada je pravo vreme za to, kako da odaberete mesto. Pročitajte, svakome može da zatreba pomoć.

To, naravno, nije sve - u najnovijem broju magazina Zdravlje pronaći ćete još mnogo zanimljivih tema i saveta.

foto: Promo

DRUGI POKLON - DODATAK TURIZAM

foto: Kurir

Čitajte KURIR!

Ivana Žigić/ Foto/Source:Beta/HINA/Tomislav Pavlek/DS