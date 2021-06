NOVA PROVOKACIJA BEZ PRESEDANA, SULUDA IDEJA ISTORIČARA IZ PRIŠTINE: Ukloniti srpski spomenik na Gazimestanu i staviti naš?!

PRIŠTINA - Istoričar iz Prištine Jusuf Budžovi smatra da tzv. Kosovo mora da preuzme memorijalni kompleks Gazimestan i proglasi ga za spomenik kulturno-istorijskog nasleđa Kosova.

Budžovi je u objavi na Fejsbuku napisao da to znači redefinisanje spomen obeležja sa istorijskog i kulturnog gledišta i uklanjanje sadašnjeg spomenika na Gazimestanu, posvećen čuvenoj bici između Srba i Turaka na Kosovu polju 1389. godine.

foto: Nemanja Nikolić

On, takođe, smatra da Priština mora da zaustavi, kako je naveo, srpska crkvena "hodočašća" na Kosovu, posebno ona koja se odnose na Vidovdan, 28. jun, kada se odigrala Kosovska bitka. Budžovi ističe da mora da se redefiniše spomenik podignut na Gazimestanu u skladu sa, kako navodi, "istorijskom istinom izvan srpske hegemone ikonografije".

To, prema njegovom mišljenju, znači raspisivanje međunarodnog konkursa za podizanje spomen obeležja koje odražava ulogu, kako je rekao, "dardanskog faktora u srednjem veku".

foto: Nemanja Nikolić

Budžovi smatra da proslava godišnjice Kosovske bitke u skladu sa, kako kaže, "hegemonim konceptom Beograda, koji nije ništa drugo do šovinistička orgija", mora da se završi iz dva razloga.

foto: Nemanja Nikolić

Prvi je, prema njegovom stavu, zaštita suvereniteta i državnog integriteta tzv. Kosova od, kako navodi, "vandalske agresije koja se ponavlja svakog juna", a drugi to što Kosovska bitka, smatra on, ne sme biti interpretirana u okviru "velikosrpske istoriografije" kao srpska bitka protiv Osmanlija, jer u to vreme, tvrdi Budžovi, "nije postojala ni Srbija ni srednjovekovna srpska država".

