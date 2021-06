VUK JE U STVARI UPLAŠENO JAGNJE: Biljana Popović osudila upad u Predsedništvo i čestitala predsedniku Vučiću na reakciji

Biljana Popović, član Predsedništva Srpske napredne stranke, osudila je današnji upad članova Narodne stranke predvođenih Vukom Jeremićem u Predsedništvo Srbije.

"Samo imenom Vuk, sada je glavom i bradom uplašeno jagnje. To je isti onaj koji sebe predstavlja kao gospodina i intelektualca, a ustvari, Vuk Jeremić je jedan običan primitivac i manipulator, sve više ostrašćen, gladan vlasti i fotelje. Tužno je gledati i slušati njegovo zapomaganje i obmanjivanje i na šta je sve spreman radi ubiranja tričavih političkih poena koji ga nikada neće dovesti tamo gde on želi. On, kao i njegovi saborci iz tzv.opozicije, građanima nude samo laž i mržnju. Događaj ispred predsedništva ne može se drugačije okarakterisati, nego kao skup 'maloletnih delikvenata', koji bi da zasuču rukave i obračunaju se najprimitivnije. Linč i vlast je jedina njihova ideja vodilja, prava slika i prilika Đilasove opozicije", poručila je Biljana Popović i dodala:

Поповић @Bilja_Popovic: Јеремић је један обичан примитивац и манипулатор https://t.co/QPtuQIaGKM — СНС СРБИЈА (@sns_srbija) June 25, 2021

"Svaka čast predsedniku Vučiću, on svakoga može da pogleda u oči i saspe istinu u lice. I to bez obezbeđenja ispred sebe".

(Kurir.rs)