ZORAN ĐORĐEVIĆ: Junačine i moralne gromade dobile šta zaslužuju

Zoran Đorđević, član Predsedništva Srpske napredne stranke, nazvao je grupom "zgubidana, lezilebovića i prevaranata međunarodnog formata" članove Narodne stranke predvođene Vukom Jeremićem, koji su danas upali u Predsedništvo Srbije.

"Ta grupa je sama sebe proglasila za rukovodstvo nečega što se pretenciozno zove - Narodna stranka (iako ta interesna grupa hohštaplera, u srpskom narodu, ima podršku izrazivu u nekoj decimali iz nule) - osmislila je 'politički performans' dostojan stepena njihove bahatosti i umišljenosti, a u direktnoj srazmeri sa stepenom gluposti koji im je dominantni misaoni pojavni oblik, i uputilo se u Predsedništvo Republike Srbije, sa očiglednom namerom da u skladu sa svojom jalovošću i bezidejnošću u svemu osim u krađi, laganju i mržnji prema Aleksandru Vučiću, izazovu incident, koji bi, mislili su oni, potom mogli da iskoriste kao način za skretanje pažnje javnosti na njih, s obzirom na to da sve njihove dosadašnje laži i uvrede, pretnje i baljezgarije ne uspevaju da ni tu mizeriju od 0,nešto% ugleda i uticaja kod građana Srbije promene", poručuje Đorđević i dodaje:

​"Naravno, te "junačine" i "moralne gromade", ti pobornici i predlagači "objektivnog i na zakonu zasnovanog revanšizma" - dobili su ono što i zaslužuju, i uzalud im sad sve laži i izmišljotine, koje zdušno prenose "nezavisni i objektivni mediji" onog, njima u svemu sličnog "heroja" sa "inženjerskim mozgom", tajkuna ovdašnjeg i političara u pokušaju, prisvajača narodnog novca, Dragana Đilasa, jer - predsednik je sišao sam, bez obezbeđenja, rekao im u lice ono što je imao da im kaže (mada, znajući njihovu moralnu niskost, bezobrazluk, sujetnost i odsustvo i trunke časti, ne verujem da su osetili bar malo stida i sramote) i vratio se nazad, na posao, da nastavi da se uporno, hrabro i dostojanstveno brine i bori za Srbiju, naročito danas, kada je ta borba više nego ikad prepuna izazova i iskušenja".

Đorđević kaže da bi bilo smešno - da nije glupo, to što su pokušali.

"S druge strane, šta i očekivati od onih kojima je pamet jedino od koristi kada se potrude da osmisle neku međunarodnu prevaru i čija osionost i prezir prema sopstvenom narodu seže do toga da ismevaju stanje u sopstvenoj državi, koji su prethodno, dok su bili vlast, dok su bili bivši režim, doveli do ruba propasti. Zamlate nesposobne i alave na narodni novac - pokušajte idući put da smislite nešto što bar liči na postupak ljudi koji imaju nekakvu ideju, nekakav plan, nekakav program, nekakav predlog za rešavanje nekog, bilo kog, bilo kakvog, ma i najmanjeg, problema sa kojim se vaša država suočava. Probajte da nas sve iznenadite i nemojte se ponašati kao budale, jer da to jeste, budale odavno - i mi odavno znamo. Učinite nešto sa sobom i svojim životima, učinite nešto (pametno i dobro) za Srbiju, možda vam neko tada i poveruje da vam je do nje stalo", zaključuje Đorđević.

(Kurir.rs)