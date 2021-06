PREDSEDNIK VUČIĆ: Kurti misli da je svet rođen kad je pobedio na izborima, važno je da mi pokažemo ozbiljnost

Predsednik Aleksandar Vučić istakao je danas da iz izjava Aljbina Kurtija shvata da on ne razume realnost u potpunosti, već misli da je svet rođen onda kada je on pobedio na izborima na KiM, te ponovio da je važno da se razgovara, ali da u Prištini ne žele kompromis.

Na pitanje povodom Kurtijeve izjave francuskom "Mondu" da on (Vučić) i dalje Kosovo smatra teritorijom koju Srbija jednoga dana mora da vrati, Vučić je rekao da iz takvih izjava shvata da Kurti ne razume realnost u potpunosti.

- Ja razumem i zato ne govorim da su stvari idealne, divne po nas. Plašim se da on ne razume da stvari nisu sjajne ni za njih. Zato je važno da postignemo kompromis, ali ga on ne želi. On misli da je svet rođen kada je on pobedio na izborima - rekao je Vučić novinarima u Rudnoj Glavi.

Kako je rekao, biće mnogo teško razgovarati i uraditi bilo sta sa takvim stavom druge strane.

- Ali, važno je da mi pokažemo ozbiljnost, odgovornost i posvećenost, to je važno - ukazao je Vučić.

