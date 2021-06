PREDSEDNIK PRIMIO PLAKETU U IME SRBIJE: Priznanje državi, našoj Srbiji što je spasavala živote! Već godinu i po ćera se s virusom

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je danas u ime Srbije primio Zlatnu plaketu za najplementiji podvig rekao je da to ne doživljava kao bilo kakvo lično priznanje, već kao priznanje državi Srbiji.

"Država je uvek ona koju pozovemo kada nam je teško. Spasili smo, neki kažu stotine, neki hiljade života, ali da smo i jedan život spasili vredelo je!", naveo je Vučić na Instagram nalogu "budućnostsrbijeav".

Ovo priznanje je, kako je dodao, priznanje za sve srpske policajce, vojnike, lekare, vredne državne službenike i za sve one koji su se borili.

"Hvala Vam najlepše! Živela Srbija!", poručio je Vučić i objavio fotografije sa dodele.

Vučić je danas prisustvovao ceremoniji 58. najplemenitiji podvig godine "Večernjih novosti", a tom prilikom primio je u ime države Srbije zlatnu plaketu za najplemenitiji podvig godine državi Srbiji, koja je poklonila više od 416.000 doza vakcina protiv korona virusa susednim i drugim evropskim zemljama.

Kako je navedeno u obrazloženju prilikom uručenja, ove godine specijalna Zlatna plaketa dodeljuje se Srbiji, rukovodstvu i narodu, za nesebično pruženu pomoć u vakcinama, za utočište građanima iz regiona i mogućnost da se besplatno imunizuju kod nas.

- Srbija je dočekala i prigrlila na desetine hiljada onih koji su strahovali za živote, pokazala nesebičnost i iskrenu želju da poklanjanjem više od 239.000 doza vakcina protiv kovida 19 pomogne državama u regionu, uz 198.000 vakcinisanih građana drugih zemalja,naglašeno je u obrazloženju.

Predsednik Vučić primetio je, citirajući predsednika žirija Matiju Bećkovića, da se Srbija već godinu i po dana, na veliku žalost svih, "ćera" sa korona virusom, a "ćeraćemo se još".

- A, država je, ipak, ona koju uvek pozovemo kad nam je teško i to je vaša država, vi za nju izdvajate novac, to su ljudi koji moraju da budu uz vas. Mi smo samo radili svoj posao, istakao je Vučić. On je naglasio da je država uspela, jer je politikom nezameranja jednom delu sveta i izbegavanjem bestijalnog dodvoravanja drugom, otvorila vrata za nabavku vakcina za svoje građane.

- Bili smo i danas smo uspešniji od drugih, rekao je Vučić.

Vučić je, u svom obraćanju, rekao da je država time, neki kažu stotine neki hiljade, života. - Sasvim svejedno i da smo spasili samo jedan život vredelo je,istakao je on.

Ukazao je da ova nagrada i priznanje jeste priznanje za sve policajce, vojnike, da ono pripada lekarima, ali i vrednim državnim služebnicima koji se borili da svaki novi kontingent vakcina dođe dan ili bar sat ranije kako bi o više života moglo biti spaseno.

- Kada hvalimo ono što država radi, svi se nekako pomalo stidimo da je to tako. Nije lepo, nije popularno nešto dobro reći o svojoj državi. Uvek ste popularni ako nešto loše kažete o državi. Država na ovo nije gledala kao na političku arenu već kao nešto što je zdravstveni i životni problem, poručio je Vučić.

On je istakao da je Srbija pružila ruku prijateljstva svima kojima je bila potrebna, tako i nekima kojičak nisu želeli oberučke da je prihvate. Vučić je podsetio da je država Srbija poklonila do sada 450.000 vakcina strancima na jedan ili drugi način.

- 450.000 doza vakcina nijedna druga zemlja, sem možda SAD i Ruske Federacije, nije donirala drugima, razume se s izuzetkom najvećih od svih Kine. Spremni smo i dalje da doniramo, najavio je on. Ukazao je da ta donacija nije beznačajna stvar i nešto zbog čega treba da se stidimo, već naprotiv treba da se ponosimo. Podsetio je da je Srbija i zemljama EU donirala ne beznačajne vakcine. To, kaže, ne nailazi na veliku pažnju, jer postoji navika i obaveza da Srbija mora biti ta koja treba da primi milostinju, i ne može biti ta koja će pružiti solidarnost velikoj zajednici naroda.

- Zato to čudo mora biti pomalo sakriveno, a svi ostali da se pitaju kako su Srbi uspeli i postaraju se da se to ne ponavlja često, da ne bi postalo pravilo u budućnosti, kritikovao je on.

Zahvalio se svima od lekara, preko medicinskog osoblja, sportista, radnika u kulturi, koji su radili u teškim uslovima, vatrogascima, policajcima, vojnicima koji su sami bili zaraženi i izgubili živote, kao i lokalnim vlastima i Vladi Srbije.

- Hvala svim institucijama od Batuta do Torlaka koje su sve što su znale uložile i pokazale da možemo da idemo u korak sa svetom i u nečemu da budemo ispred drugih, onih koji su naučili da budemo na repu a oni na čelu, rekao je on.

Svoj govor je završio rečima da je pokušao da pokaže da nije sramota ponositi se dobrim stvarima i dobrim delima, pa makar predstavljali tako prokazanu i stigmatizovanu državu.

