DAČIĆ U PULSU SRBIJE: Kosovski Albanci svoju politiku zasnivaju na lažima

Povodom pokušaja prekrajanja srpske istorije od strane kosovskih Albanaca, Ivica Dačić u emisiji Puls Srbije kaže:

- To nije prvi put, sa njom sam često imao poslana sednicama SB UN. To su tolike laži sa njene strane, i to se uklapa u njihov koncept, da je čitava ta tvorevina zasnovana na lažima. Nebrojeno laži. I Turci znaju protiv koga su ratovali, tada Albanaca nije bilo na Kosovu. To su sve istorijski falsifikati, hoće da naprave predstavu da Kosovo nema veze sa srpskom istorijom, tome moramo da se organizovano suprodstavimo.

foto: Kurir

- Na žalost većina stranih država nije upoznata sa istorijom ovih prostora, a mi nismo imali da se organizovano suprotstavljamo, u poslednjih desetak godina situacija se promenila, i zato je mnogo teže da se falsifikuje, ranije je bilo teže da neki američki zvaničnik čestita Srbima Vidovdan kao Grenel. Sad mu prete smrću, eto to je ta demokratija, a ako oni prete Grenelu, zamislite kako se odnose prema Srbima na KiM, to je klasičan primer kršenja ljudskih prava. Izvršen je genocid, proterivanje nad srpskim narodom. Ali oni ne mogu da prete sada, situacija se promenila.

- Od Prištine se očekuju da se prilagode da više nisu opozicija nego vlast, a Srbija ne želi da na takav način razgovara, niko ne želi da sledeći sastanak bude repriza prošlog, biće potrebno strpljenje da se oni opredele da li hoće da budu konstruktivni. Ako neće, to nije samo naš problem, nadamo se da će deo međunarodne zajednice koji se prave gluvonemi, oni su ti koji treba da garantuju sprovođenje sporazuma, na nama je da budemo kontstruktivni.

foto: Kurir

- Problemi proširenja EU ne tiču se samo Srbije, postoje i nenke objektivne okolnosti zbog čega je u EU proces proširenja zaustavljen, i stalno neko nešto dodaje, neke uslove, ne samo Srbiji, a nije samo Srbija žrtva toga, šta to Severna Makedonija nije uradila? Ako bi napravili neko dogovor sa Prištinom, nikoi ne može da kaže na koji će način to uticati na integracije Srbije u EU. Teška je situacija, ali mi ne odustajemo, sve dok je u interesu Srbije da ide ka EU, mi ćemo uraditi.

- Sada se veoma ozbiljno bvavimo time šta treba uraditi da bi se ispunile neke kritike EU, sa Anom Brnabić se sastajemo i radi ustavnih promena. Započet je proces ustavnih promena o tome će se odlučivati i o skupštini i o referendumu.

(Kurir.rs)