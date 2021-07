RISTA ČEKA TEK ROĐENA ĆERKA: Oglasila se supruga mladića koji je uhapšen na Gazimestanu NAJVEĆI GREH MU JE ŠTO JE PEVAO VIDOVDAN

Porodica Rista Jovanovića, mladića iz Podgorice koji je na Vidovdan uhapšen na Gazimestanu, šokirana je odlukom Osnovnog suda u Prištini da mu odredi pritvor do 30 dana zbog navodnog širenja nacionalne i verske mržnje i netrpeljivosti.

Porodica odbacuje te kvalifikacije poručujući da Risto ništa što mu se na teret stavlja nije uradio.

- Moj suprug ničim nije zaslužio ovakvu kaznu. Ovo je sramota i direktan pritisak na Srbe koji žive na prostoru Kosova i Metohije. Ali sigurna sam da će on sve izdržati, hrabar je i čvrst. Risto nije čovek koji mrzi bilo koji drugi narod ili naciju, pa optužba da je govorio "Ubij Šiptara!" je čista laž. On je, kao što se i na snimku moglo videti, samo pevao poznatu pesmu "Vidovdan" i to mu je najveći greh - kaže njegova supruga Teodora Jovanović.

Ристо Јовановић оптужен за ширење верске и расне нетрпељивости " Ја нијесам Црногорац , ја сам Србин из Црне Горе " pic.twitter.com/oHe8T1mAe5 — Kentaur Wolf2 (@fragma_dia2) June 30, 2021

Jovanovići su u kontaktu sa advokaticom Jovanom Filipović koja je zastupnik Rista pred prištinskim sudom. Do njih su došle nezvanične informacije da bi tamošnji organi mogli da ga premeste u Centralni zatvor gde su većinom Srbi. Porodica je najavila podnošenje tužbe protiv odluke osnovnog suda u Prištini pa se nadaju da bi mogla biti opovrgnuta, a Risto pušten na slobodu.

- Strahujem za njegovo zdravlje. Risto je operisan pre nekoliko godina nakon udesa kad je kao suvozač pao sa motora i teško povredio karličnu kost. Ugrađena mu je ploča na prednjem delu tela i svaki pritisak na nju mogao bi biti koban - kaže Teodora koja ovih dana veliku pažnju pridaje tek rođenoj devojčici Zorki, kako veli, tatinoj mezimici, koja je 13. juna unela veliku radost u njihovim životima.

Teodora zamera što se mediji u Crnoj Gori nisu značajnije pozabavili ovim slučajem.

- Više su se mediji iz Srbije bavili Ristovim hapšenjem nego u Podgorici. Čula sam izjavu Mila Đukanovića da on neće da dolazi u sukob ni sa jednim narodom - kaže Teodora.

Velika muka pritisnula je Jovanoviće, ali su sigurni da će iz nesvakidašnje situacije na kraju izaći kao pobednici. Njihov Risto nikog na Gazimestanu nije uvredio na nacionalnoj i verskoj osnovi, a slavio je svoj narod.

- Zbog toga je on naš junak - kaže Teodora koja se zbog ljubavi preselila iz Rume u Podgoricu i sa Ristom započela novi i lepši život i sada jedva sa tek rođenim detetom iščekuje njegov povratak iz kazamata.

(Kurir.rs/Novosti)