PRESUDA STANIŠIĆU I SIMATOVIĆU: Da li je ovo nova osveta Haškog tribunala nad Srbima? TOMO KOVAČ I BRANKO LUKIĆ U USIJANJU DANA

Mehanizam za krivične sudove u Hagu osudio je na 12 godina zatvora nekadašnje čelnike Službe Državne bezbednosti Jovicu Stanišića i Franka Simatovića. Stanišić i Simatović osuđeni su zbog uloge u finansiranju i opremanju srpske milicije tokom raspada bivše Jugoislavije.

Ovo je drugi put da im je izrečena prvostepena presuda povodom optužbi za ratne zločine u Hrvatske i Bosni i Hercegovini između 1991. i 1995. godine. Presuda je izričena nakon ponovljenog suđenja, jer je prva, kojom su bili oslobođeni od svih optužbi, ukinuta po žalbi tužioca 2015. godine.

foto: Kurir

Zašto je ovo najduži haški proces? Zašto su hrvatski generali na osnovu istih optužbi "ličnih uticaja u zoni ratnih dejstava" oslobođeni? Da li je ovo nova osveta Haškog tribunala nad Srbima?

Gosti "Usijanja dana" su Tomo Kovač bivši ministar policije Republike Srpske i Branko Lukić advokat Ratka Mladića. Voditeljka i urednica emisije je Jelena Pejović.

- Jovicu doiivljavam kao nekog ko je tokom rat aimao ulogu diplomate Miloševića prema nama u RS, i kao medijatora ko je mogao da reši neke stvari koje nisu mogle UN. Zašto ovo ovoliko traje. Imamo svedoke koji su svedočili u njeogvu korist, da je on tokom svega bio ličnost koji radi svoj posao, on je ličnost za tajnu diplomatiju. A naši neprijatelji ga optužuju da je bio podstrekač i pomagač. Ja sam akter i svedok događaja na tom prostoru, kaže Kovač.

foto: Kurir

- Kad je Stanišić morao da deluje?

- Tokom celog rata ondosi između Karadžića i MIloševića bili su turbulentni, bilo je čak i prekida telefonskih linija, a strani faktori, zemlje NATO pakta, koje su se pokrivale sa UN, on je sa njima imao kontakte, a onda je kontaktirao nas. Naravno da je on morao da prati šta se dešavalo, neminovno je da je njegova prisutnost bila obavezna, to su stranci znali i tražili da preko njega mogu da prate određenje situacije, jer su njihovi vojnici bili na tererenu. Ja sam s njim imao dobre odnose, ali i loše, u zavisnosti sa odnosima Karadžića i Miloševića, ali uvek smo bili na vezi, imali smo komunikaciju, kaže Kovač.

- Šta se desilo pošto su dobili oslobađajuću presudu?

- Praksa Tribunala je bila stalna u odnosu na Srbe, samo je između tih presuda bila presuda hrvatskim generalima, a za njih je izmenjena nenka pravila da bi se oslobodili. Tribunal je menjao pravila tokom igre, da se ne bi otvarala vrata za pobede odbrane. Naš narod je svega svestan, činjenice govore. Ima tu mnogo uticaja politike, kad su videli da će situacija da bude takva da su Hrvatsku povezali sa ratom u Bosni, preko "udruženog zločinačkog poduhvata", trebalo je napraviti situaciju i da se to napravi Srbiji. Zato je ukinuta presuda. Oni u Hagu imaju problem, Srbija nije imala ništa sa ratom u Bosni i Hrvatskoj, a Hrvatska jeste imala, HVO je bilo direktno komandno vezano za Zagreb. Ovo je jedini predmet u Tribunalu koji je ukinut i ponovo pokrenut, kaže Lukić.

- Odakle u novom procesu 50 novih svedoka?

- Ne znam detalje predmeta, ja mislim da su ih imali ranije a nisu ih iskoristili, očigledno je d aje sud dozvolio sve da bi se napravila veza sa Srbijom, ali ta veza nije napravljena, samo su njih dvojica tako prošli, a ako se gleda država Srbija odbrana je odradila odličan posao, kaže Lukić.

