KLJUČNOG SVEDOKA KIDNAPOVALI I PRISILILI DA OPTUŽI STANIŠIĆA Bivši ministar policije RS Tomo Kovač o priznanju Stevana Todorovića

Kovač je odlučno naveo da nisu tačni navodi da je Jovica Stanišić imao bilo kakve veze sa dešavanjima u Bosanskom Šamcu 1992. godine, i da je jučerašnja presuda rezultat lažnog priznanja Stevana Todorovića, koji je 1992.-1993. bio načelnik policije i član Kriznog štaba u Bosanskom Šamcu

- Jovicu doživljavam kao nekog ko je tokom rata imao ulogu diplomate Miloševićeve prema nama u RS, i kao medijatora ko je mogao da reši neke stvari koje nisu mogle UN. Zašto ovo ovoliko traje. Imamo svedoke koji su svedočili u njeogvu korist, da je on tokom svega bio ličnost koji radi svoj posao, on je bio ličnost za tajnu diplomatiju. A naši neprijatelji ga optužuju da je bio podstrekač i pomagač. Ja sam akter i svedok događaja na tom prostoru, rekao je Kovač.

- Posle probijanja koridora, kad sam došao u Šamac, nije bila uspostavljena kontrola policijske stanice od strane MUP-a, oni nisu bili u sistemu i ta grupa je bila za sebe, mi nismo mogli da ih pripojimo. To je bio avgust 1992, imali smo informaciju da je tamo bezvlašće, i to je ugrožavalo i jedinice vojske i granice. Dobili smo izveštaje o zlostavljima građana muslimanske, hrvatske ali i srpske nacionalnosti. Posle toga smo u dogovoru sa vojskom uhapsili Stevana Todorovića. Vojska je pohapslila svoje, ja sam pohapsio pripadnike MUP-a, i sproveli smo ceo postupak istrage njihovih kriminalnih radnj. Nije se išlo na suđenje zbog rata, kaže Kovač .

- Todorović je imao svoje ljude, a samo 10-tak km. od Šamca bila je regularna hrvatska vojska. Mi smo tada raščistili sa njima, i sve smo našli, gde su držali ljude, i pod kojim uslovima, to je jako važno da smo tad raščistili, i tad niko iz Beograda, a pogotovu Stanišić nije imao veze sa tim, mi smo to uradili. A posle rata, ja sam otišao sa mog mesta zbog mojih stavova, a taj Todorović beži u Srbiju, ali njega preko obaveštajnih službi i kriminalaca kidnapuju. On je bio kod Zlatibora, prebacuju ga u Bosnu, i pod tim uslovima ga uzimaju u obradu i rade sa njim, da bi on napravio sporazum sa Tužilaštvom o priznanju krivice. Mi znamo kakvi su to bili uslovi i kroz kakvu torturu prođu takvi ljudi, a kad on govori o nečemu, on nije čist, nečastan je bio prema svima u ratu. Kad se pravi sporazum, piše ga Tužilaštvo, oni su napisali da se on kaje, da on nije mogao da vlada sa dobrovoljcima iz Srbije, da je njima neko drugi vladao,a to nije tačno, ali to njima nije odgovarao, nego su preko njega pravili priču.

A istina je da MUP njega nije kontrolisao, zato smo ga posle uhapsili. Dakle, čovek koji je na čelu u jednom trenutku tog paravojnog zločinačkog delovanja, daje priznanje da zvanični Beograd ima veze sa paravojnim jedinicama u Šamcu. Tužilac u toku redovnog postupka nije mnogo koristio njega. Ima i njegova druga izjava, gde on tereti sve nas, i mene čak, o organizovanom delovanju MUP-a Srbije i Srpske, koja se koristila u drugom postupku. Znam sigurno da je on korišćen kao svedok. Možda su našli još svedoka, te tzv. dobrovoljce, ali to su bili banda, zločinci, psi rata, ali nisu oni ni mene videli a kamoli Stanišića. Ali to u Hagu su radili kao fragmentirano izvlačenje dokaza, ali to je neistina, čista laž. Nama je Srbija pomagala, ali kad su u pitanju zločini, šta se god tamo u BiH desilo, ko god je došao kod nas, naša je bila odogovOrnost, naših jedinica i komandanata, za ponašanje ljudi i vojnika, ne može se to nikako vezivati, kaže Kovač.

