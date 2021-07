PREMIJERKA BRNABIĆ NA PRESPA FORUMU: Nastavak evropskih integracija, ali i regionalna saradnja

Premijerka Ana Brnabić rekla je danas da region treba da nastavi sa evropskim integracijama, ali i da sledeći fokus treba da stavi na regionalnu saradnju koja, kako kaže, može da poboljša kvalitet života građana.

Brnabić je na Prespa forumu u Ohridu rekla da je danas dočekao sms kada je stigla na aerodrom da rominga više nema, navodeći da su to konkretne stvari od kojih građani imaju koristi.

"Ja sam u tome učestvovala i to mi niko ne može oduzeti. Ni meni, ni učesnicima panela. To je opipljiv rezultat i na taj način će građani osetiti da smo postigli nešto za njih. To je vrednost kojoj težim i radujem se takvim projektima", rekla je Brnabić.

foto: Vlada Republike Srbije/ Slobodan Miljević

Ona je dodala da treba imati na umu i teška politička pitanja, kao što je dijalog između Beograda i Prištine, ali, kako kaže, ima i toliko drugih stvari koje mogu da se urade za građane.

"To dugujemo našim generacijama. Ako to ne učinimo ostaćemo ovde jedini ljudi koji žive u regionu i koji će nastaviti da se svađaju", ocenila je predsednica Vlade Srbije.

Na panelu čija je tema bila sinergija Evropske unije i SAD, Brnabić je ponovila da je Srbija zemlja koja je opredeljena za evropske integracije, ali ne i atlantske, te da se u tome razlikuje od ostalih osim BiH.

"Mi želimo da uđemo u EU, ali ne u NATO. Mi smo vojno neutralna država koja ima sjajne bilateralne odnose sa SAD, imamo i jačanje tih odnosa u svim oblastima", rekla je Brnabić.

foto: Vlada Republike Srbije/ Slobodan Miljević

Brnabić se osvrnula i na konstataciju albanskog premijera Edija Rame koji je rekao da više nije isfrustriran i depresivan zbog dinamike evropskih integracija, rekavši da niko više nije isfrustriran i da to donosi neke nove stvari u pogledu regionalne saradnje. Kako je objasnila, sve zemlje moraju da nastave da rade ono što treba u pogledu nastavka evropskog puta, ali i da regionalno sarađuju, jer na to imaju uticaj.

"Šta god da uradite svodi se na to da svaka država članica ponaosob odlučuje da li je ostvaren napredak i to postaje sve kompleksniji i komplikovaniji proceš iz dana u dan", rekla je Brnabić.

Kako kaže, više se ne radi o evropskim vrednostima i napretkku u ključnim oblastima, ni o bilateralnim pitanjima, nego o pitanjima "lingvistike i istorije".

Pored Brnabić na panelu su učetvovali i albanski premijer Edi Rama, premijer privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti i drugi.

(Kurir.rs/Tanjug)