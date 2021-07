USIJANJE DANA: Ko peva, zlo misli, Sadik Hasanović pevao o ubijanju Srba u Kravici GOSTI ZORICA MARKOVIĆ I VLADIMIR MANDIĆ

Slučaj Sadika Hasanovića potresa Srbiju. O tome govore Zorica Marković i Vladimir Mandić.

- Ja sam u šoku, nemam komentar, to je skandalozno, ja mislim da on nema šta da traži u Srbiji, ne bi bilo smisla. Ja da sam na njegovom mestu bilo bi me sramota da dođem, kaže Zorica Marković.

foto: Kurir

- Taj Sadikov snimak je od ranije, ko zna koliko je to puta pevao, ja sam za pomirenje kroz sport i muziku, ali definitivno, ako je vaspitan tako, trebao je da ostane u Bosni a ne da dolazi u Srbiju da gradi karijeru, kaže Mandić.

- U Crnoj Gori su iz interesa mnogi postali veliki Crnogorci, Milo Đukanović je za vreme dok je Srbija držala blokadu prema RS, spasio Vojsku RS šaljući pomoć. On je bio veliki Srbin i postao velik Crnogorac, kao i mnogi, samo iz interesa, kaže Mandić.

- Sadašnja vlada je izabrana glasovima Srba, a sad se tako ponašaju. Mnogim ljudima iz Crne Gore uzeto je crnogorsko državljanstvo, zato što je Srbin, mom ocu je uzeto, i nemaju pravo glasa, dok su drugi dobijali preko noći državljanstva, kaže Mandić.

foto: Kurir

- NIkada se nije desilo da nekom bude zabranjeno da peva u Srbiji i Beogradu, jer je bilo glavno uspeti ovde. Ranije nije bilo ovako, samo se izdvajao Safet Isović, dešavalo se da se pozdravi sa nekim od nas a onda opere ruke. Sada na prste možete da navedete naše pevače koji mogu da nastupe u Bosni, tamo se jako bira, kaže Marković.

- Dosta prvaka da kažem antisprstva u Crnoj Gori imaju državljanstvo Srbije, nekretnine, posobe u Beogradu, takva je bila politika, kao ranije u doba Otomanskogcarstva kako su ljudi prelazili u islam ili katoličanstvo. Milsim da Srbija mnogo prašta, pretolerantan je stav. Ovde narod brzo zaboravlja i oprašta, a u Hrvatskoj, Bosni i Crnoj Gori nije tako, kaže Mandić.

foto: Kurir

- Srbija prašta, Srbija zaboravlja, a mnogi su svesni da bez Srbje nema ništa, a u polednje vreme mnogi u komšiluku ne mogu da oproste napredak koji sada imamo. A mnogi su pevali na nacionaloj osnovi, i gore nego Sadik. Što se mene tiče, to mu nije trebalo,ali pitam gde su do sada bili ti snimci, i ko zna koliko ih još ima. Oni iz Granda prate sve svoje učesnike,zna se da se u Bosni preba dobro, ali kako to da do sada niko nije znao da to postoji, kaže Marković.

- U Crnoj Gori narod je ipak uspeo da izglasa promen, ali ovo što sada radi Krivokapić i Aleksa Bečić, dva dana posle izbora ponašaju se sasvim suprotno i narod je dole jako nezadovoljan. Sad im je cilj da naprave Crnu Goru bez Demokratskog fronta, i da se na pravi plaltforma za uništenje Srba u Crnoj Gori, kaže Mandić.

(Kurir.rs)