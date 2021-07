ZBOG OVOGA SMO TRN U OKU Evropa uzdiže našu zemlju i predsednika: Vakcina diplomatija, sve pohvale!

Činjenica da Srbiju hvale u celom svetu, kada je u pitanju nabavka vakcina protiv koronavirusa, vakcinisanje građana ne samo Srbije već celog regiona, te poklanjanje cepiva državama koje su imale problem da ih nabave, pojedinim susedima očito je trn u oku pa pokušavaju na sve načine da umanje dobar utisak i pošalju drugačiju sliku o našoj zemlji. Tako često udaraju na Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića, ali bezuspešno.

foto: Ana Paunković

Poslednja u nizu pohvala stigla je od uglednog evropskog sajta Atlantik kansel, koji je objavio opširan članak, u kom se detaljno objašnjava kako je Srbija načinila impresivan napredak u imunizaciji svojih građana, ali i korišćenju vakcina kao sredstva diplomatije.

- U zemlji sa nešto više od sedam miliona stanovnika, dato je 5,15 miliona doza vakcine. Više od 2,4 miliona građana, što je više od trećine stanovnika Srbije, revakcinisano je. Srbija je donirala vakcine i susednim zemljama kao što su Crna Gora, Severna Makedonija i Bosna i Hercegovina. Štaviše, građani susednih zemalja u mogućnosti su da se registruju i prime vakcinu u samoj Srbiji - podseća sajt.

Dodaje se da je Srbija uzela vakcine iz svih izvora - Kine, Rusije i zapadnoevropskih kompanija, te izvukla najviše od zaliha koje je stvorila.

- U slučaju Srbije, "vakcina diplomatija" pokazuje fleksibilnost države. Srbija je u vakcinaciji svojih građana prošla mnogo bolje od svojih prozapadnih suseda, poput Severne Makedonije i Crne Gore, obe članice NATO. Vučić je zaslužio pohvale i u celom regionu. Predsednik Vučić je ovakvom "vakcina diplomatijom" dospeo u centar pažnje - zaključuje ugledni sajt. Saplitanje

No, izgleda da pojedini ne mogu da prihvate da je Srbija zauzela cenjenu poziciju na svetskoj sceni, pa često pokušavaju da unize našu zemlju. Tako su, primera radi, Crnogorci usvojili rezoluciju o genocidu u Srebrenici i ne propuštaju priliku da napadnu Srbiju, Hrvatska otvoreno govori da će učiniti sve da saplete Srbiju na putu ka EU, a napadi na našu zemlju stizali su i iz BiH.

foto: Nikola Anđić

Da je Srbija jednostavno trn u oku pojedinim susedima, ne dovodi u pitanje gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik SNS Miloš Vučević.

- Treba da prihvatimo da nisu svi srećni što je Srbija jača nego ranije, ekonomski snažnija i odgovornija, te neko ko čuva mir i stabilnost u regionu. No, ne treba to doživljavati razočarano, već kao političku realnost, gde može da se stvori utisak jednog osećaja nekorektnosti, i to baš o pitanju vakcina. Naime, Srbija je pomagala svim susednim državama, i to samo zarad bolje epidemiološke situacije i borbe protiv kovida 19, nijedan drugi razlog nismo imali, a ponajmanje politički. A onda su nas optužili da to radimo ko zna zbog čega, pa je Crna Gora čak deo vakcina ustupila vojnim snagama Albanaca na Kosovu, što je trebalo da bude prst u oko nama. Ipak, mi ćemo nastaviti da pomažemo i to punog srca - poručio je Vučević za Kurir. Da napade na Srbiju koriste zarad internih dokazivanja, smatra dugogodišnji novinar Rojtersa Jakša Šćekić.

- Rade to za unutrašnju potrebu određene zemlje, treba im da kritikuju Srbiju da bi podizali sebi rejting u zemlji - jasan je Šćekić.

foto: Beta str

Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović kaže da se Srbija, kao ozbiljna zemlja, zajedno predsednik i Vlada, maksimalno angažovala da bi naši građani bili zdravstveno bezbedni, da sačuva ekonomsku otpornost i održivost.

- Znamo da niko nije bezbedan u potpunosti dok nisu svi bezbedni, posebno oni koji su nam u komšiluku. Dakle, Srbija se ponela kao zrelo društvo koje u teškim vremenima pokazuje otpornost, organizaciju, solidarnost, čovečnost i saradnju. Naša diplomatija je diplomatija održivosti, a oni koji to ne razumeju iz svog ograničenog horizonta i koji žive u prošlosti svojih malih svetova, imaju manje šanse da se samostalno suoče sa izazovima koje postpandemijski period donosi svima - jasna je Joksimovićeva.

Ovako su nas napadali Od Mila preko Krivokapića do Milanovića - Crnogorski predsednik Milo Đukanović optužio je Beograd i Banjaluku za "velikodržavnu ofanzivu" prema Crnoj Gori. Poručio je da Beograd služi kao centar za disciplinovanje regiona, te da hoće da Crnu Goru učine pridruženim delom velike Srbije. - Skupština Crne Gore usvojila je rezoluciju o genocidu u Srebrenici, a premijer Zdravko Krivokapić optužio je našu zemlju da se "meša u unutrašnje stvari Crne Gore". - Iz Prištine su pokušali da prisvoje Kosovski boj, te poručili da u njemu nije učestvovala Srbija, a Aljbin Kurti je izjavio da su Gazivode kosovsko jezero. - Hrvatska i njen predsednik Zoran Milanović potvrdili da će nastaviti da budu prepreka Srbiji na putu ka EU, te postavljaju ultimatume. - Član Predsedništva BiH Šefik Džaferović zajedno je s predsednicom tzv. države Kosovo Vjosom Osmani na nedavnom samitu Brdo-Brioni u Sloveniji napao predsednika Vučića i Srbiju.

Ivana Žigić/ Foto/Source:Atlantic Council, Printscreen