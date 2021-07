LIDER LSV, NENAD ČANAK: Od mog "izdajništva" i "separatizma" nijedna majka nikad nije zaplakala!

Predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Nenad Čanak nema problem sa tim da javno iznese svoj stav, uprkos osudama velikog dela javnosti. Među najglasnijima je bio u "odbrani" usvajanja rezolucije o Srebrenici u crnogorskoj skupštini, te u tome da Ratko Mladić i treba da odgovara jer je, kaže "ratni zločinac". Čanak u intervjuu za Kurir otkriva i kakav mu je odnos sa opozicijom, te da li će se kandidovata za predsednika Srbije...

LSV je osudila zahtev ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina da se poslanicima Skupštine Crne Gore, koji su glasali za Rezoluciju o Srebrenici, zabrani ulazak u Srbiju. Deo javnosti to je shvatio kao vašu podršku Rezoluciji. Da li je podržavate?

foto: Printscreen Happy TV

- Najpre, podsetiću vas da je Skupština Srbije pre 10 godina usvojila Deklaraciju o Srebrenici u kojoj piše da se taj zločin kategoriše prema presudama međunarodnih sudova. A, kao što znate, Međunarodni sud pravde je 2007. presudio da to jeste bio genocid. Dakle, jedino gde se razlikuju crnogorska rezolucija i naša deklaracija jeste taj detalj - što u crnogorskoj piše reč genocid, a ovde se poziva na dokument, odnosno na presudu u kojoj piše genocid. I čemu sad uopšte ta hajka? Znate kako, odvratna je zamka i prevara svih navodnih "patriota" koji pokušavaju da hašku presudu Mladiću i ovu crnogorsku Rezoluciju pretvore u nekakvu presudu srpskom narodu. Nije to nikakva presuda Srbima. Nije to presuda meni. Nemam ja šta da se stidim tuđih zlodela i da tragam za nekakvim eufemizmima kako ću ih nazvati. Rekao sam to pre 10 godina u parlamentu i uvek mogu da ponovim: Ja sam Srbin, a Ratko Mladić je ratni zločinac. Nije on u Srebrenici uradio ništa u ime srpskog naroda, nego u svoje i ime svojih naredbodavaca. I neka za to odgovara.

Kad smo pomenuli ministra Vulina, često ga u izjavama ne štedite... Ko vam je još trn u oku i zbog čega?

- Kada kažete da mi je neko trn u oku, ispada kao da imam nešto lično i privatno protiv njega. Stvar je mnogo ozbiljnija od toga. Ja Vulinu zameram na tome što je izgradio karijeru na paljenju vatri koje je na Balkanu teško ugasiti. Njegov kapital u politici su mržnja i stvaranje podela. I nije on usamljen na tom mestu. Ima i ljudi i u opoziciji koji mogu pod ruku sa njim, ali o njima ću drugi put. To što on radi je lažni patriotizam, odnosno patriotizam u kojem ime Srbije i zastava Srbije treba da posluže kao maska i štit za nove sukobe, ratove, podele i nesreće od kojih on i njemu slični dobro žive. Ova zemlja je "obrnula igricu", odnosno došla do toga da nam se vrate akteri devedesetih, zato što nije bilo lustracije, nije bilo katarze i otklona od tog lažnog patriotizma koji u stvari maskira ratnu politiku devedesetih. Došli smo dotle da nekadašnji potpredsednik JUL i miljenik Mirjane Marković koji je pravdao prebijanje i polivanje studenata vodenim topovima, hladnom vodom februara 1997, sada bude ministar policije i daje zapaljve izjave kojima svakodnevno pravi tenzije sa Hrvatskom, BiH i Crnom Gorom. Čuj, on će da zabranjuje ulaz u Srbiju nekome ko je glasao za tu rezoluciju?! Da spominje nečiju porodicu? Pa šta je sledeće? Da privodi svakoga ko kaže reč genocid? Zar ćemo dozvoliti da građane Vulin, Šešelj i njima slični dele na taj način? Da ne misliš dobro Srbiji ako kažeš istinu? Pa ako ćemo to dopustiti onda je brže i da Vulin odmah privodi i svakoga ko misli da je nenormalno da ministar služi vojni rok od 15 dana, ili šije sebi uniforme da bi lečio komplekse.

foto: HAPPY TV printscreen

Imali ste sastanak s Aljbinom Kurtijem...Otkud to? Kojim povodom? Ko ga je inicirao i o čemu ste razgovarali? Šta mislite, kako će vas tek sada doživljavati deo javnosti? Nije tajna da vas neki karakterišu kao "izdajnika", "separatistu"...

- Od tog mog "izdajništva" i "separatizma" nikada nijedna majka nije zaplakala, a od tih lažnih patriota jeste. Zašto bi bio izdajnik neko ko razgovara i traži način da vidimo oko čega bismo mogli da se složimo. Šta je to što bi moglo da nas okuplja a ne da nas deli? Videli ste u saopštenju LSV šta je bila tema sastanka: povezivanje na polju kulture, multijezičnosti i opšte saradnje, pitanje nestalih... I ne znam šta bi tu nekome bilo sporno? Videli ste da sam bio i na Cetinju i da sam se sastao sa Đukanovićem. I? Dakle, kao što vidite, moguće je biti Srbin i priznavati crnogorsku nezavisnost i biti za Vidovdan na Kosovu, a ne robovati mitomaniji i teškim rečima. Pa došli smo do toga da pravo da govore o Kosovu i Crnoj Gori i svetinjama na tim mestima i ljudskim pravima imaju samo ljudi koji zagovaraju isti taj Miloševićev politički model. Preko trideset godina trpim da me prozivaju na taj način ljudi i njima naklonjeni mediji koji dobro žive od podela i tragedija. Evo, recite mi, dokle će tema Kosova biti večiti izgovor za to da se ovde ne dogode nikakve promene? Tapkamo u mestu i bavimo se mitomanijom, a srce Srbije je danas u inostranstvu. Zapitajte se samo koliko mladih ljudi je u međuvremenu otišlo odavde i ko će ovde uopšte ostati? Dokle god u ovoj zemlji budu bili sporni ljudi koji hoće razgovor, a ne budu sporni ljudi koji potpiruju sukobe i svađe, ta situacija se neće promeniti.

Kako gledate na aktuelna dešavanja u redovima opozicije i na sve učestalije sukobe unutar nje? - Prestao sam da se bavim dešavanjima u redovima opozicije onog momenta kada su neki od predstavnika opozicije krenuli da licitiraju ko je prava opozicija. Na kraju su došli do toga da se međusobno optužuju, a u međuvremenu su zaludeli deo građana da ne izađe na izbore pa sada Vučić ima dvotrećinsku većinu u parlamentu.

Ivana Žigić/ Foto/Source:Printscreen/Magazin In