NENAD ČANAK: Kad sam rekao da Janković nema pojma o politici, razapeli me da sam Vučićev čovek

Lider LSV Nenad Čanak, u intervjuu za Kurir poručio je da je još rano da bi znao hoće li biti predsednički kandidat na predstojećim izborima.

- Ne znam, prerano je još o tome govoriti. To će odlučiti Glavni odbor kada za to dođe vreme. Lično, ja rezultat ne posmatram samo kroz broj osvojenih glasova. Pa gde su vam danas Beli i Saša Janković? Kako su se ti ljudi odužili svojim glasačima? Saša Janković je, podsetiću vas, posle predsedničkih izbora hteo da bude premijer, da mu Vučić koji je osvojio dva miliona glasova da mandat za koncentracionu vladu?! A kada sam ja prethodno rekao da Janković nema pojma o politici samo što me nisu razapeli uz povike "Vučićev čovek". Mi smo i prošli put ostvarili značajan rezultat jer smo kampanju iskoristili da kandidujemo sve teme koje su i danas aktuelne - od teme Kosova, preko mladih ljudi koji odlaze iz zemlje, zatim potrebe za decentralizacijom zemlje, huligana i kriminalaca koji se zaklanjaju iza navijačkih dresova, važnosti lustracije, pa sve do zaštite životne sredine. Zamislite gde bismo bili danas kao društvo da smo nešto od tih tema barem krenuli da rešavamo 2017.- rekao je Čanak za Kurir.

