MINISTAR FINANSIJA SINIŠA MALI ODGOVORIO SSP: Ponovo briljiraju u glupostima

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije i član Predsedništva Srpske napredne stranke Siniša Mali danas je reagovao na najnovije saopštenje, kako je objasnio, interesno-poslovne grupacije pod nazivom Stranka slobode i pravde (SSP) i ocenio da ponovo briljiraju u glupostima koje navode. Mali je naveo da kada je u pitanju BDP, realnost govori drugačije od Nikezićevih fantazija. "Primera radi, BDP je 2008. godine u apsolutnom iznosu bio blizu 36 milijardi evra, pa je zahvaljujući njihovoj štetočiniskoj politici počeo da pada, da bi do 2012. godine pao za čak dve milijarde evra. Sa druge strane, rastao je javni dug, dok se dakle BDP smanjivao. Tako su uspeli da enormno uvećaju javni dug od 2008. godine, kada je iznosio blizu 9 milijardi, da bi 2012. godine zadužili zemlju za još toliko, pošto je javni dug tada iznosio oko 18 milijardi evra. Kada smo mi u pitanju, zahvaljujući teškim merama i uštedama, kao i ulaganjem u javne investicije, BDP je konstantno rastao. Za ovu godinu je je u apsolutnom iznosu predviđeno oko 52 milijarde, a sledeće godine još više. U odnosu na tu njihovu 2012. godinu, naš BDP u apsolutnom iznosu je za čak 19 milijardi evra veći. Danas je javni dug stabilan, pod kontrolom i neće preći 60 procenata koliko je propisano Mastriškim ugovorom, uprkos teškim okolnostima izazvanih pandemijom virusa korona. U godini pre pandemije, javni dug je bio 52 odsto BDP-a, a porastao je minimalno kako bismo spasili i privredu i građane.“, objasnio je Mali.

Ministar je objasnio da je iza njih ostala samo prazna kasa i beznađe. "Čak i u doba najveće ekonomske krize ikada država Srbija uspela je da sačuva proizvodne kapacitete, da se bori za zdravlje ljudi nabavkom neophodne medicinske opreme, lekova, vakcina i da ima jednu od tri najbrže rastuće ekonomije u Evropi. U tome je razlika između njih i nas, jer oni su samo mislili kako da što više napune svoje džepove. Država je zahvaljujući domaćinskom odnosu prema javnim finansijama uspela da pomogne i privredi i građanima, izdvajanjem oko 8 milijardi evra u tri paketa pomoći. To nas je sačuvalo i stvorilo osnov da ove godine očekujemo rast najmanje 6,5 procenata, što potvrđuju procene mnogih svetskih finansijskih institucija“, rekao je Mali.

foto: Nemanja Nikolić

Ministar je objasnio da su uprkos krizi izazvanoj pandemijom virusa korona rasle i plate i penzije, kao i minimalna zarada, koja je sada duplo veća nego u njihovo vreme, a da se zahvaljujući dobrim rezultatima koje ostvarujemo planira novo povećanje. Kada su u pitanju zaduženja, on objašnjava da Nikezić i firma za koju radi zastupa istinu koja njima odgovara. "Za razliku od vas, čak i onda kada se Srbija zadužuje, to čini kako bi stvorila osnov za dalji rast. Mi ove godine imamo rekordna izdvajanja za kapitalne investicije, koje će svakako pomoći da se podigne životni standard građana i otvore nova radna mesta, jer infrastrukturno siromašna zemlja ne može da se nada privlačenju stranih direktnih investicija. Kada je to u pitanju, podsetio bih i Nikezića i njegovog šefa da smo i po tom pitanju šampioni“, objasnio je Mali i naglasio da je zaista preponosan na stanje javnih finansija Srbije danas i svim uspesima koji se nižu. Mali je napomenuo da građani pamte, pa i ne čudi što ta Đilasova firma ne može da se nada ponovnom učešću u vlasti, zbog čega i beže od izbora. Ipak, kako je rekao, svoju šansu vide u konstantnim lažima i obmani javnosti. "Džordž Bernard Šo je svojevremeno objasnio da nije istina da vlast kvari ljude, već da je istina da samo budale, koje se domognu vlasti, kvare vlast. Kada su oni u pitanju, istina je da i Đilas i njegovi uposlenici ne biraju sredstva kako bi se domogli vlasti i nastavili da je kvare i kradu, jer u tome su se izverzirali“, naveo je Mali. On je dodao da su ovi redovi mali kako bi u njih stale sve malverzacije koju je ta ekipa predvođena Đilasom sprovodila – od njegovog čuvenog Pazl grada, do pljačke građana izgradnjom lažne replike Terazija, do pljačkaške izgradnje mosta na Adi i drugih marifetluka koji su doveli do budžetskog deficita u Beogradu od 20 odsto, duga od 1,2 milijarde evra ili zaduženja „eksperta“ Nikezića dok je bio na mestu državnog sekretara u Ministarstvu finansija kada je zadužio Srbiju po ekstremno visokoj kamatnoj stopi od 7,25 procenata. "Đilasov portparol Dušan Nikezić u potpunosti je u pravu - čega se pametan stidi, budala se ponosi. To sam već više puta napominjao, posebno kada su pokušali da ubede građane da je politika koju su oni vodili bila fokusirana na dorobit građana. Ali, zaboravljaju da su ti isti građani u njihovo vreme gubili poslove, životarili jer su radili za ekstremno male plate, dok su se sa druge strane lopovlukom punili bankovni računi od Mauricijusa, preko Švajcarske do Hongkonga“, zaključio je on.

Kurir.rs