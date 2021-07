MALO POZNATA PRIČA O HEROJSTVU RATKA MLADIĆA: Kako je spasao muslimansku devojčicu za vreme rata

Malo ko zna za podatak da je general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić spasao život devojčici islamske veroispovesti iz Goražda kada joj je puklo slepo crevo i hitno joj je bila potrebna evakuacija u drugu zdravstvenu ustanovu na srpskoj strani.

"Imala je perforaciju slepog creva i nisu mogli da je spasu u Goraždu sa onim što su imali tamo. Goražde je u tom trenutku bilo enklava u okruženju naše vojkse i oni su tražili da se devojčica leči na našoj teritoriji", uveo je u detalji Darkio Mladić.

foto: Kurir Televizija

Informacija je, kako kaže, brzo došla do njegovog oca koji je odmah ponudio svoj helikopter.

"Niko nije tražio to od njega, ideja je bila da se spase medicinskim vozilom. On je prebacio helikopter u vojnu bolnicu na Sokolcu, gde je ona operisana i oporavljena. Posle je neko vreme provela u Glavnom štabu gde je ugovorena primopredaja na liniji dodira, gde su na prvoj primopredaji musloimanske snage pokušali da ih ubiju, oficira i nju, nekom nije odgovaralo da smo mi izlečili to dete", otkrio je detalje Ratkov sin.

U toj vojnoj bolnici u Sokolcu su se lečili ljudi iz Srebrenice i Žepe, žene su se porađale, čak je Alija Izetbegović zabranio da se njihovi leče jer je, kako naglašava, to narušavalo propagandnu sliku o Srbima kao zločincima.

(Kurir.rs)

Bonus video:

07:04 PRAVOSNAŽNA PRESUDA RATKU MLADIĆU U HAGU: Nije kriv za genocid u 6 opština BiH