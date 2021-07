PREDSEDNIK IMA SJAJNE VESTI: Penzionere uskoro čeka iznenađenje

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je gost emisije "Ćirilica" na televiziji Hepi, u kojoj govori o svim važnim aktuelnim temama.

- Imaćemo veoma pozitivno iznenađenje za naše penzionere, ne mogu da otkrivam sada. Penzioneri znaju da ako kažem, da ću imati dobre vesti, da ćemo to ispuniti. Razgovarali smo o tome šta da radimo sa minimalcem i platama. Svakako ćemo povećati plate, ali želimo da povećamo minimalac. Pokušaćemo da minimalac podignemo na 35.000. To bi značilo da neko ko prima minimalac ne prima manje od 300 evra. To je drastično pomeranje standarda, i posebno smo brinuli o najsiromašnijima. Hoću samo da vam kažem kako se stvari ogromnom brzinom menjaju - rekao je Aleksandar Vučić na TV Hepi.

(Kurir.rs)