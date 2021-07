ŽELEO SAM DA ZAŠTITIM DRŽAVU I GRAĐANE A NE BANKE: Predsednik o sporu oko naplate bankarskih troškova

BEOGRAD - Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je zamolio poslanike svoje stranke koji su predložili autentično tumačenje tri zakona koja se tiču sporova građana sa bankama, da odustanu i pokušaju da pronađu druga rešenja, da bi zaštitio najsiromašnije građane.

Dodao je i da usvajanjem tog tumačenja ne bi najviše bile pogođene banke, već država.

foto: Printscreen

Na pitanje za to što je reagovao u i ovom slučaju, a povodom navoda u javnosti da je bankarski lobi zagovarao autentično tumačenje, koje bi išlo njima u korist, Vučić je za TV Hepi rekao da oni koji su to predložili nisu imali nameru da zaštite banke, već državu do samovolje advokata.

- Ne treba biti naročito pametan pa biti na strani naroda i reći da su banke te koje uzimaju više profita nego što bi trebalo, ali rukovodio sam se nečim drugim. Dobro sam pogledao, razumem i nameru onih koji su predložili to, ne da zaštite banke, već državu od samovolje advokata, koji su danas štrajkovali zbog sebe, a ne zbog naroda, rekao je Vučić.

Kako je rekao, nije mogao da dozvoli da oni koji predstavljaju stranku koju vodi istanu iza toga zbog toga što bi u manjem delu bilo štetno za narod.

- Najveću korist imaju advokati, a ne građani i običan narod, ne najrisomašniji i to treba da se zna, rekao je Vučić.

foto: Printscreen

Dodao je da nije tu samo pitanje banaka, već i Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, jer bi država bila osuđena da plaća ogromne svote novca.

- Neću da govorim o slučajevima u kojima se dogovoraju pravosuđe i advokati kako presude potiv države da se donose, ali tome ne možemo da stanemo u kraj godinama i država stotine miliona evra isplaćuje. Ali, da ne se mešam u nezavisnost sudova, rekao je Vučić.

Dodao je da, kada u zemji imate situaciju u kojoj od sedam miliona stanovnika, imate sedam miliona predsednika, premijera, košarkaških i fudbalskih selektora, često ljudi ne ulaze u suštinu problema.

- Govorili su da sam to uradio zbog straha od narodnog gneva. Ne bi bilo narodnog, već gneva advokata, a ja nisam naročito plašljiv kada su u pitanju advokati, jer sam uvek sam spreman da razgovaram sa njima i da im odgovorim, dodao je Vučić.

Ponavlja da bi autentičnim tumačenjem jedan deo siormašnih građana, koji nije trebalo da plaćaju visoku cenu toškova obrade kredita bili oštećeni, te je zamolio poslanike da od toga odustanu i pokušaju da pronađu druga rešenja.

foto: Printscreen

- S jedne strane hoćete da pomognete najsiromašnijima, koji su zaista pogođeni visokim troškovima obrade kredita, a sa druge, imate kočnice jer to nije tako jednostavno i jednostrano kako izgleda. Ali, na to smo navikli, rekao je Vučić.

Na konstataciju da je to danas bila vest dana, Vučić je odgovorio da je za njega vest dana dolazak nemačke kompanije MTU i postavljanje kamena temeljca za njihovu fabriku.

(Kurir.rs/Tanjug)