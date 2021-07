LAŽNA DRŽAVA PRETI SRPSKOJ VOJSCI! Vjosa Osmani: Ako pređe administrativni prelaz sa KiM, suočiće se sa američkom vojskom

Predsednica privremenih institucija u Prištini Vjosa Osmani izjavila je danas da će se Vojska Srbije, ukoliko pokuša da pređe administrativni prelaz sa KiM suočiti sa vojskom Sjedinjenih Američkih Država.

Ona je to rekla novinarima, odgovarajući na pitanje da li se plaši sukoba zbog naoružavanja Vojske Srbije, prenosi Gazeta ekspres.

Po njenim rečima, jasno je da srpska vojska vidi Rusiju kao svog glavnog saveznika u pogledu vojne saradnje, ali i politike i da to otvoreno pokazuju.

To se, tvrdi, videlo na primeru vojnih vežbi jer dok su zemlje u regionu sprovodile vežbu "Defender Europe 21" zajedno sa NATO-om i SAD, Srbija je istovremeno organizovala vojne vežbe sa Rusijom.

"Nisam sigurna šta Beograd ima na umu kada je reč o retorici, ali jedno dobro znam: ako pređu granicu sa Kosovom, susreće se sa vojnicima iz SAD i drugih članica NATO-a. Nismo sami i Srbija to dobro zna. Jednom su to pokušali 1999. godine. Mislim da neće hteti da to pokušaju ponovo", rekla je Osmani.

Govoreći o dijalogu, Osmani kaže da se zna šta Priština očekuje od njega, a to je uzajamno priznanje.

"Videćemo kako će se stvari odvijati 25. jula. Mislim da je prerano za procenu procesa i izvodenje jasnog i konačnog zaključka. Ali vrlo smo jasni u vezi sa svojim očekivanjima i ona su identična onim navedenim u pismu koje je poslao predsednik Džo Bajden", rekla je Osmani.

(Kurir.rs/Tanjug)