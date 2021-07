PETAR PETKOVIĆ: Bolje problemi za stolom, nego incidenti na terenu

BEOGRAD - Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je danas da Srbija i dalje insistira na dijalogu sa Prištinom, jer smatra da je bolje da se razgovara za briselskim stolom nego da u incidentima na terenu strada srpski narod.

On je za TV Prva rekao i da se očekuje nastavak pregovora, ali da to zavisi najviše od predstavnika EU, kao i da će pre sastanka na visokom nivou predsednika Aleksandra Vučića sa Aljbinom Kurtijem biti još jedna runda na tehničkom nivou do kraja leta.

"Svi u EU, pa i gosodin Miroslav Lajček koji posreduje pregovorima, kao i svi oni koji su zaintersovani za dijalog i resavanje problema na KiM, su svesni činjenice da Priština krši sporazum čiji je ključ ZSO i da ne pokazuje želju i političku volju da se reši to pitanje", rekao je Petković.

On je najavio da će se srpski tim boriti snažno i argumentovano, ali da je da bi se išlo dalje potrebno da se ispuni sve dogovoreno.

Petković je podsetio da je prošlo više od 3000 dana od kada je potpisan Briselski sporazum i isto toliko Priština krši ovaj dogovor čija je najvažnija odredba formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO).

Petković je rekao i da je tokom sastanka sa predstavnicima Prištine pored ZSO, koja treba da obezbedi kolektivna prava Srbima na prostoru Kosova i Metohije naša strana insistirala da se razgovara o pravosuđu, energetici i brojnim incidentima koji se desavaju u južnoj srpskoj pokrajini.

Petković je naveo da razgovori nisu bili laki, i da je to ustvari bilo tri i po sata žučne rasprave u kojoj je srpski tim insistirao na tome da se ispuni sve što je dogovoreno, a pre svega na ZSO, kao i da je pokrenuo pitanje nestalih osoba.

Bolje je da imamo te probleme i o njima da razgovaramo za briselskim stolom nego da imamo incidente na terenu, naglasio je direktor vladine Kancelarije za KiM.

On je naveo da je na dijalog srpska delegacija otišla spremna i da je naša prezentacija trajala gotovo dva sata, a da je Priština govorila 20 minuta što pokazuje koliko su posvećeni samom dijalogu.

On je naveo da je albanska delegacija ostala bez odgovora na pitanje zašto pored tehničkih pitanja koja su takođe važna nisu kandidovali teme o ZSO, energetici i pravosuđu koja opterećuju, i da kako se čini, po njima ovo treba samo da bude deo okvira da Srbija prizna takozvano Kosovo, što je predsednik Aleksandar Vučić poručio Kurtiju da se nikada neće dogoditi.

Mi možemo da se nađemo na pola puta, da pođednako dobijemo ili izgubimo, ali to da jedna strana dobije sve a druga izgubi sve je za nas potpuno neprihvatljivo, rekao je Petković uz napomenu da takav stav razume i specijalni predstavnik Evropske unije (EU) za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak.

Petković je pomenuo i da Priština svaki dan govori da Beograd treba da prizna neke zločine, da Srbija padne na kolena, a da na dan dijaloga usvajaju rezoluciju o genocidu, što predstavlja samo niz pritisaka.

- Oni kada su u pitanju mediji itekako vole da govore o zločinama i nestalima ali kada treba konkretno , na čemu naša strana insistira nema nikavog pomaka sa njihove strane, naglasio je on.

Šef srpske delegacije je rekao i da je naša strana tokom dijaloga pokrenula i pitanje interno raseljenih lica, pošto se od 1999. godine do danas na prostor Kosova i Metohije vratilo manje od 2 odsto proteranih Srba i da je naveden primer Dragice Gašić koja je simbol srpskog stradanja, pošto se njen povratak u Djakovicu pravno opstruiše istovremeno sa pretanjma po život koje je joj se upućuju.

Petković je naveo i da je delegaciji Prištine pokazao sliku malog Nikole Perića, dečaka od 13 godina koji je pre neki dan brutalno prebijen od strane albnskih ekstremista, starijih osoba, što je kosovska policija okarektrisala kao vršnjačku tuču, a sve to je simbol stradanja svih naših ljudi u poslednje vreme na prostoru KiM.

(Kurir.rs/Tanjug)