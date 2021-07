BRNABIĆ O ABAZOVIĆEVOJ IZJAVI: Sada traže da vodimo računa i o tonalitetu naših izjava o Crnoj Gori!

BEOGRAD - Premijerka Ana Brnabić danas je povodom izjave potpredsednika vlade Crne Gore Dritana Abazovića da "nije zadovoljan izjavama Beograda u poslednje vreme" rekla da ne može da veruje da iz Podgorice traže da se vodi računa i o tonalitetu naših izjava o Crnoj Gori.

"Prvo sam pomislila da je šala, da je Abazović otišao u Sarajevo da se zabavlja. Iskreno, nasmejala sam se. Ali, posle trećeg čitanja njegove izjave shvatila sam da on to zaista misli i došlo mi je da plačem. Iako je sve to što je izgovorio realno tužno, ipak je zdravije da se nasmejem", rekla je Brnabić za Novosti odgovarajući na pitanje kako tumači stav koji je Abazović izneo u Sarajevu.

Premijerka je rekla da prosto ne može da veruje da, posle svega što je vlast u Podgorici učinila u poslednje vreme, sada traže i da "vodimo računa i o tonalitetu naših izjava o Crnoj Gori".

Abazović je ranije danas izjavio da nije zadovoljan izjavama zvaničnog Beograda u poslednje vreme i ocenio da one ne doprinose umanjenju tenzija.