MINISTRI SLOŽNI: Nećemo na odmor, sigurno ćemo biti na obeležavanju stradanja Srba u "Oluji"

Nakon što je Kurir objavio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić naredio da svi članovi Vlade moraju da budu na obeležavanju srpskog stradanja u "Oluji" 1995. godine, te poručio da onaj kome more bude preče - ne mora ni da se vraća s odmora, ministri tvrde da more i ne planiraju, te da će svi prisustvovati ovom pomenu.

Ministarka energetike Zorana Mihajlović za Kurir poručuje da joj zahtevano prisustvo nije poremetilo planove jer, kaže, njena porodica zna da je ona uvek na obeležavanju "Oluje".

- Otkad obeležavamo "Oluju", svake godine sam prisustvovala, ne samo zato što sam ministar u Vladi već zato što mislim da je jako važno što smo pokrenuli obeležavanje - to je uradio Vučić i SNS, i da se nikada ne zaboravi, to je strašno stradanje našeg naroda, to je nikad nezaboravljena tuga. Svako od nas je to preživljavao na svoj način, mnogima su prijatelji i familija bili u tim kolonama, a neki nisu stigli do Srbije, neke smo zaboravili i neljudski ih tretirali kada su došli u svoju Srbiju.. Mnogo je rana, života ostalo.. Zato smo dužni i odgovorni da budemo tu - kaže Mihajlovićeva.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović smatra da je za njega, ali i sve ostale ministre moralna obaveza i deo državotvorne politike da prisustvuju obeležavanju najstrašnijeg zločina nad srpskim narodom od Drugog svetskog rata.

- Ovog leta, kao i svih ovih meseci otkad sam položio zakletvu kao ministar pred narodnim poslanicima, za mene nema odmora, posebno ne od kada sam u ovom resoru - ističe on.

I ministar bez portfelja Novica Tončev, podsećajući da kao ministar nikada nije propustio sednicu Vlade, kao i nijedan zvaničan događaj, kaže da neće propustiti ni ovaj, "jedan od najvažnijih za sve koji vole Srbiju i ceo njen narod".

- Mi kao ponosan i jak narod moramo da istinu i čuvamo i branimo i na nju da podsećamo. Poznat sam da retko koristim reč odmor i u govoru, a naročito u praksi. Ove godine nisam planirao odmor. Kada sam u mogućnosti, provedem vreme na Vlasinskom jezeru - kaže Tončev.

Anđelka Atanasković, ministarka privrede, kratko je za Kurir poručila da će biti na obeležavanju "Oluje", te da more nije ni planirala, dok je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović naglasio da je on tu 24 sata sedam dana u nedelji.

I Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije, navodi da je u poslednjih nekoliko godina redovno prisustvovala obeležavanju stradanja u "Oluji", jer smatra da je prisustvo članova Vlade važno.

- Tako ću uraditi i ove godine, dakle, prisustvovaću kao i svake godine - rekla nam je ona.

Ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović naglašava da odmor nije planirala jer, kako kaže, za nju nema veće obaveze i časti nego da svi zajedno, s predsednikom Vučićem na čelu, pokažu poštovanje prema žrtvama "Oluje" i obeleže dan žalosti.

