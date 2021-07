DILETANT: Ovako Đilas zamišlja politiku - PODMEĆE lažne podatke, PLJUJE uspehe Srbije i VREĐA sve koji ne misle kao on!

Lider SSP očigledno je posvađan s realnošću koja njegovu politiku postavlja nisko na lestvici primamljivih i korisnih političkih ponuda u Srbiji. Međutim, on sebi ništa ne zamera i, umesto preispitivanja sopstvenog imaginarijuma, iskaljuje svoj bes zbog neuspeha

Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas ušao je u začarani krug svojih laži, u koji uporno pokušava da uvuče i sve oko sebe. Međutim, politički diletantizam koji iz dana u dan pokazuje u svojim javnim nastupima zakucao ga je na minornu i gotovo nevidljivu poziciju u politici Srbije.

Ma koliko se trudio da, podmećući lažna i anonimna istraživanja rejtinga stranaka, ubedi Srbiju da samo što nije došao čas da on preuzme vlast, Đilas ostaje da bude jedna obična politička varalica, manipulant i neznalica. Kako drugačije okarakterisati čoveka koji građanima potura potpuno izmišljene podatke o podršci koju navodno uživa njegova stranka, cela opozicija i partije na vlasti, a sve koji tvrde drugačije nazove lažovima i Vučićevim plaćenicima? Bujna mašta Dragana Đilasa ne zaustavlja se na sanjanom rejtingu, već se smelo i drsko preliva i na druge oblasti. Jer tako Đilas zamišlja da se vodi politika za dobrobit građana, a zapravo mu je u glavi isključivo sopstveni interes.

Lažni ekspert

Kada se posmatra celokupan opus opozicionara i biznismena Dragana Đilasa, fantomska istraživanja i naduvani rejtinzi samo su vrh ledenog brega njegove (samo)obmane. Stvarnost je za sve neumoljiva, ali ne i za Đilasa i njegove sledbenike koji jednostavno beže od egzaktnih brojeva i izbegavaju da kažu izvore svojih informacija koje, poput šarenih laža, vole da dele kao na vašaru. A kada mu predstavnici medija ukažu na nedoslednost i činjenicu da je, dok je bio na odgovornim pozicijama vlasti, propustio priliku da ostvari sve što je tada obećavao, Đilas se razgoropadi i napadne novinare, drsko im preteći da za njih neće biti posla kada on ponovo uzjaše državne jasle.

foto: Zorana Jevtić

Đilasovi "ekspertski" izleti uvek su sračunati da pokvare povoljne i vrlo utemeljene pokazatelje da zemlja ide u dobrom pravcu. Tako su Đilas i njegovi stranački vojnici čak i u pandemiji videli šansu za sebe, pa su svesno i politički sračunato radili na rušenju epidemioloških mera, širili paniku, urušavali autoritet prvoboraca u kriznoj situaciji i omalovažavali uspehe Srbije u borbi protiv opasnog virusa. Đilas je otišao toliko daleko da je umislio da je neprikosnoveni medicinski ekspert, pa je sebi dao za pravo da Srbiju proglasi najgorom zemljom u zauzdavanju koronavirusa, od koje je samo Kolumbija gora.

Pljuvao nove auto-puteve

I ekonomija je često služila ovom opozicionaru kao poligon za najrazličitije egzibicije, ali su na kraju sve bile jedan nerezonski - salto mortale. Pljujući po uspesima u ekonomiji, Đilas je na sve načine pokušavao da nas ubedi da je Srbija bez njega na vlasti, a pre svega bez njegove ekonomske ekspertize, crna rupa Evrope. Jedan od njegovih najvećih ekonomskih bisera, koje je uporno ponavljao, jeste zalaganje da se zaustavi izgradnja auto-puteva u Srbiji, jer su oni, prema mišljenju ovog eksperta, nepotrebni!

Lider SSP očigledno je posvađan s realnošću koja njegovu politiku postavlja nisko na lestvici primamljivih i korisnih političkih ponuda u Srbiji. Međutim, on sebi ništa ne zamera i, umesto preispitivanja sopstvenog imaginarijuma, on svoj bes zbog neuspeha iskaljuje na profesionalnim i eminentnim istraživačima javnog mnjenja. Po Đilasu, oni su krivi što on nema 80 odsto podrške, već tričavih četiri odsto. Ko gubi, ima pravo da se ljuti, ali ne i da laže i obmanjuje.

Zbog urušavanja reputacije Ipsos će tužiti Đilasa Povodom optužbi lidera SSP da Ipsos lažira podatke, ova agencija za istraživanje javnog mnjenja je saopštila da se Dragan Đilas, da bi potkrepio svoje tvrdnje, stalno vraća u prošlost i pokušava da ospori kvalitet predizbornih anketa koje je ta agencija radila, a koje su po pravilu bile vrlo precizne. - Napadi koje Đilas kontinuirano sprovodi protiv Ipsosa imaju za cilj urušavanje naše reputacije, ali i stvaranje klime u kojoj se istraživanjima javnog mnjenja ne veruje ili ih uopšte nema u etru. Javnost ima pravo da bude informisana o društveno-političkoj situaciji kroz istraživanja javnog mnjenja i Ipsos će nastaviti sa sprovođenjem takve prakse - navodi Ipsos i najavljuje da će zaštitu svoje reputacije i poslovanja potražiti na sudu.

Kurir.rs